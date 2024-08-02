不忘放閃當兵男友！林智妍曝1年前認愛實情 網笑：難怪李到晛喜歡

林智妍（左）與李到晛（右）穩定交往中。（翻攝自IG、X）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員林智妍、李到晛因合作《黑暗榮耀》結緣，去年被拍到約會後大方認愛，林智妍近期為宣傳電影《左輪手槍》接受採訪，談起正在服役中的男友，公開兩人認愛過程。

林智妍透露，因為李到晛目前在當兵的關係，平時即使有空檔也沒能約會，談起與小5歲男友的相處模式，林智妍坦言相當自在，「我們互相給予了很多支持，也很依靠彼此，能遇到一位不干涉工作且給予支持的人，這樣的存在對我來說是非常感謝的，希望他在軍中能健康地度過這段時間。」

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至於被問到公開戀愛是否會感到有壓力，林智妍則爽快回答，「但就被發現了，能怎麼辦呢？」真實反應立即引起現場一陣爆笑，林智妍的直率性格也讓不少網友笑喊，「好喜歡她如此個性豪爽」、「個性真是爽朗呢」、「乾脆的性格難怪李到晛會喜歡」。

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