林志穎奔50歲「童顏長相不合理」！ 認了2女神同學：她們更厲害

林志穎代言醫美品牌。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林志穎今（1日）出席醫美代言活動，提到自己日前帶家人赴美三週過暑假，去了迪士尼和環球影城，還在拉斯維加斯碰到高達48度（攝氏）的熱浪，「連呼吸都不舒服，像是在烤箱，但也是一種體驗。」而大兒子Kimi身高已到了175公分，比172公分的他還高，讓他露出父親的得意說：「他目標183公分，很努力，不停打籃球。」

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林志穎代言醫美品牌，女粉絲忙與偶像合影。（記者胡舜翔攝）

只是10月即將滿5字頭的他和兒子站在一起像是兄弟檔，外表依舊凍齡，他笑說：「要謝謝媽媽基因條件好，媽媽狀態比我好。」他不認為滿50歲是種壓力，豁達稱「這是必經過程，我現在不在乎數字」。

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林志穎。（記者胡舜翔攝）

但他常被認為長相「不合理」，都沒有老，他立刻稱自己幼稚園同學林志玲、國中同學謝金燕都保養得比他還好，「不反對做醫美，平時會做皮秒保養，因為我曬太陽會長斑。」至於魚尾紋他不在意，還說：「Keep住現在狀態就好。」認為自然更重要。

林志穎（中）代言醫美品牌，獻唱《17歲的雨季》。（記者胡舜翔攝）

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