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林志穎車禍2年「早就開車了」！ 回歸賽車場放話：不再抱僥倖心態

林志穎目前體重回復至60公斤，是車禍後的「巔峰」體重。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林志穎今出席醫美代言活動，提到自己會靠增肌減脂課程來復健，他2022年7月出車禍，至今2年多已恢復八成，172公分高的他現在60公斤，是車禍後的「巔峰」體重，加上左手去年只能舉高到頭部高度，現在能舉直，讓他很開心。問他之後還會重回賽車場？他說：「練車可以，但經歷一些風雨，不會再抱持僥倖心態，會更嚴謹才能走得長久。」

他說自己對於賽車是興趣跟愛好，「把我最喜歡的愛好抽掉，我可能會更加傷心，所以要保有自己興趣跟愛好。」老婆陳若儀沒阻止他繼續賽車？他笑回：「很難阻止吧！若有人喜歡彈吉他，你不讓他碰，他的生命中就會缺少一部分。」至於現在已碰車？他稱「早已開車了」，接著求大家別再問他開車相關話題。

林志穎代言醫美品牌。（記者胡舜翔攝）

而他日前探班好友杜德偉小巨蛋演唱會，直呼：「一去看就好感動！他跟我同時出道，都是唱跳歌手。」他看了很羨慕，只是自認狀態還不夠好，無法像好友一樣開大型演唱會，「我去年唱一首歌就嗓音沙啞，現在能一次6首歌，之後要挑戰8首歌。」越來越進步。

他近日準備在澳門等地帶著樂隊參加音樂節，他說自己沒和樂隊合作過，還特別向八三夭的主唱阿璞請教如何和樂隊培養默契。

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