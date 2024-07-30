晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鬼月企劃「嚇．屍．了」亮相新莊！台港日恐怖佳作大銀幕限定

「殭屍道長」林正英（中）在《人嚇人》首次扮演道士角色。（©Fortune Star Media Limited提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕農曆7月將至，國家影視聽中心推出鬼門開特別企劃「嚇．屍．了」放映，精選三部獨具亞洲風情的恐怖片，包括香港經典之作《人嚇人》、台灣恐怖代表《屍憶》、日本靈異小說改編《來了》，膽小者請呼朋引伴。

《人嚇人》於1982年上映，劇情融合靈幻、喜劇、功夫等港式元素，當年風光入圍第3屆香港電影金像獎最佳影片、最佳導演等五項提名。

《人嚇人》刻劃的殉葬文化、借身還魂的法術充滿民間鄉野色彩，由午馬自導自演，洪金寶策劃、編劇並擔綱男主角，同時是武術指導的林正英首次演道士，開啟日後接演《殭屍先生》之契機。

《屍憶》改編自真人真事，圍繞冥婚主題。（國家影視聽中心提供）

圍繞冥婚主題的《屍憶》由金馬影帝吳慷仁、謝欣穎主演，劇情還原民俗祕法「養小鬼」控靈術，以本土傳統信仰創造台式恐怖獨特氛圍，傑出的美術設計、角色形象堆疊，生活感貼近現實。

《來了》取自日本三重縣山區的妖魔傳說，片中大量運用民俗學、護身符辟邪，於逢魔之時進行巫女祝禱及除魔淨化儀式等；電影集結岡田准一、妻夫木聰、松隆子、小松菜奈等黃金陣容演出。

此外，配合本單元放映主題氣氛，影視聽中心特別準備兩款「嚇．屍．了-限定符咒貼紙」，會員憑本單元任一部作品之電影票根（實體電子皆可），自8月3日起可至一樓服務台兌換貼紙一張，數量有限、送完為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中