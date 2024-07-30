鬼月企劃「嚇．屍．了」亮相新莊！台港日恐怖佳作大銀幕限定

「殭屍道長」林正英（中）在《人嚇人》首次扮演道士角色。（©Fortune Star Media Limited提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕農曆7月將至，國家影視聽中心推出鬼門開特別企劃「嚇．屍．了」放映，精選三部獨具亞洲風情的恐怖片，包括香港經典之作《人嚇人》、台灣恐怖代表《屍憶》、日本靈異小說改編《來了》，膽小者請呼朋引伴。

《人嚇人》於1982年上映，劇情融合靈幻、喜劇、功夫等港式元素，當年風光入圍第3屆香港電影金像獎最佳影片、最佳導演等五項提名。

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《人嚇人》刻劃的殉葬文化、借身還魂的法術充滿民間鄉野色彩，由午馬自導自演，洪金寶策劃、編劇並擔綱男主角，同時是武術指導的林正英首次演道士，開啟日後接演《殭屍先生》之契機。

《屍憶》改編自真人真事，圍繞冥婚主題。（國家影視聽中心提供）

圍繞冥婚主題的《屍憶》由金馬影帝吳慷仁、謝欣穎主演，劇情還原民俗祕法「養小鬼」控靈術，以本土傳統信仰創造台式恐怖獨特氛圍，傑出的美術設計、角色形象堆疊，生活感貼近現實。

《來了》取自日本三重縣山區的妖魔傳說，片中大量運用民俗學、護身符辟邪，於逢魔之時進行巫女祝禱及除魔淨化儀式等；電影集結岡田准一、妻夫木聰、松隆子、小松菜奈等黃金陣容演出。

此外，配合本單元放映主題氣氛，影視聽中心特別準備兩款「嚇．屍．了-限定符咒貼紙」，會員憑本單元任一部作品之電影票根（實體電子皆可），自8月3日起可至一樓服務台兌換貼紙一張，數量有限、送完為止。

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