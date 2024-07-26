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娛樂 最新消息

NEWS打打鬧鬧20年！小山慶一郎加盟星達拓「多虧姊姊」

NEWS加藤成亮（左起）、增田貴久、小山慶一郎從學生時期就一同成長。（翻攝自小山慶一郎IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本星達拓娛樂（前傑尼斯）團體NEWS互相認識超過20年，在演唱會上分享了與彼此家人相處的趣事，其中加藤成亮提到去小山慶一郎老家拍攝影像時，和小山慶一郎的姊姊、知名料理研究家「美樹媽媽」的相處也像親姊弟一樣打鬧，令粉絲不禁莞爾一笑。

NEWS小山慶一郎（右）感謝姊姊「美樹媽媽」，使他進入演藝圈。（翻攝自小山慶一郎IG）

前陣子小山慶一郎和「美樹媽媽」首次一起出演綜藝節目，節目中「美樹媽媽」爆料小山慶一郎在高中考試失利後非常沮喪，當時姊姊為了鼓勵他而替他報名了星達拓事務所的徵選，這才有了小山慶一郎一年後進入NEWS的機會。小山慶一郎在節目中直率地表示，雖然經常與姊姊吵架，但能進入NEWS真的多虧了姊姊，言語間流露出對家人的感激與深厚感情。

《NEWS 20週年紀念演唱會2023 NEWS EXPO》首次登場即空降冠軍寶座。（翻攝自小山慶一郎IG）

NEWS最近推出最新音樂影像作品《NEWS 20週年紀念演唱會2023 NEWS EXPO》，於「Oricon公信榜DVD週榜」和「Oricon公信榜Blu-ray（以下簡稱BD）週榜」中，首次登場即空降冠軍寶座。此外，在綜合計算音樂作品DVD及BD的「音樂DVD．BD週榜」中也獲得第一，成為NEWS連續第10張、總計第10張同時在「影像3類別」獲得第一的作品。

NEWS在演唱會上載歌載舞。（翻攝自小山慶一郎IG）

本張影音作品首週銷量為DVD：1.9萬張，BD：4.3萬張，總計6.2萬張，讓NEWS在「影像3類別同時獲得第一的連續作品數」和「影像3類別同時獲得第一的總計作品數」這兩項紀錄上，皆達到了歷史第三位（前二名為SUPER EIGHT／ARASHI嵐）。《NEWS 20週年紀念演唱會2023 NEWS EXPO》作為NEWS出道20週年的重大里程碑，紀錄了以專輯《NEWS EXPO》為概念而舉辦的巡迴演唱會，其中本篇收錄了巡演最終場之名古屋公演。

NEWS最新影音作品《NEWS 20週年紀念演唱會2023 NEWS EXPO》台壓普通版將於本週五726正式發行。

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