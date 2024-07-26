專寵台灣歌迷！梁詠琪自備驚喜大禮♥ 搞失蹤老公「找不到人」

梁詠琪。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰、實習記者謝函穎／台北報導〕凍齡女神梁詠琪無懼颱風來台灣開唱，今、明（26、27）兩天在華山Legacy舉辦「時間遇上我們-專屬的特別2024台北場」演唱會，她稍早受訪預告，會送上親手做的陶藝作品，感謝不畏颱風前來支持的幸運粉絲。

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梁詠琪演唱會今舉行彩排。（記者王文麟攝）

凱米颱風侵台，梁詠琪受訪談到：「這是第一次辦非主打歌演唱會，颱風也完全不影響我來台見粉絲的興奮心情。」

梁詠琪預告，這次小型巡演的歌單與小巨蛋截然不同，會選唱許多沒有唱到的遺珠歌曲，場地還可以近距離和粉絲互動，很期待看到歌迷表情。

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梁詠琪無懼颱風，今、明（26、27）兩天在華山Legacy開唱。（記者王文麟攝）

專寵台灣歌迷的梁詠琪也透露，昨天已簽了一千多張海報要送給粉絲，直呼：「已經簽到手軟！」

除了準備簽名海報，近年愛上陶藝創作的她，這兩天在台北演唱會還將送出12件親自創作的陶藝品。

她謙虛表示：「不是什麼驚為天人的作品啦，只是來自『手心的溫度』的紀念，是刻有名字的。」透露有在家打造小型工作室，放置各樣陶藝作品，家中杯盤也都是她親手製作，為了創作時常搞失蹤讓老公「找不到人」。

梁詠琪在台北演唱會將送出12件親自創作的小禮物。（記者王文麟攝）

至於在家是否會跟老公一起捏陶？梁詠琪笑說「想太多」，「他們（指家人）對捏陶比較沒興趣，那更好，不會打擾我。」

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