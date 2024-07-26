太扯了！48歲梁詠琪凍齡對比照流出 女神不留長髮原因曝光

梁詠琪重遊英國搭地鐵，曬出28年前的對比照。（翻攝IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕凍齡女神梁詠琪無懼颱風，今、明（26、27）兩天開唱，她專寵台灣粉絲，4月唱完小巨蛋嫌不過癮，加碼舉辦小型演唱會專寵台粉，門票秒殺完售。

相關新聞：梁詠琪重遊《膽小鬼》拍攝地 「26年前後對比照」凍齡臉蛋驚人

請繼續往下閱讀...

梁詠琪稍早彩排時受訪，提到前陣子才陪小孩到老公的故鄉西班牙過暑假，天氣非常炎熱，她苦笑說：「歐洲的太陽很猛烈，防曬要搽三層才敢出門，太陽太猛烈，所以陪女兒去游泳時得 搽三層防曬才敢出門。」

此行梁詠琪也帶著家人到英國倫敦，坐地鐵時想起26年前拍攝《膽小鬼》專輯時的畫面，舊地重遊在地鐵拍下美照，凍齡美貌令人讚嘆不如。

梁詠琪透露，該張照片是請女兒幫忙拍攝，「因為她低角度幫我拍，歌迷問我是不是又長高了。」至於被誇讚凍齡美貌都沒有變，今年48歲的她謙虛回應，「我有變啦，那時候我才20幾歲，沒有變是騙人的，我有皺紋。」

梁詠琪不排斥醫美，認為自然老去是一件很開心的事情，「可以和姊妹手拉手（變老），一起自然優雅地變美。」

相關新聞：才唱完小巨蛋！梁詠琪專寵台灣歌迷 暑假加開2場親密聚會

提到短髮至今仍是她的招牌，梁詠琪坦言，未來不太會留長髮，「感覺短髮比較適合，老公沒有意見 我說什麼他都喜歡。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法