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娛樂 最新消息

黃子佼不認罪！當庭翻供求免刑 律師揭「嚴重後果」不接案

黃子佼15日出庭翻供不認罪，盼求免刑。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼去年捲入MeToo風波，又遭檢警查獲4TB容量隨身硬碟中，存有7部購買來的未成年少女性影像，被檢方以違反《兒少性剝削防制條例》正式起訴，他15日現身台北地院到場答辯，沒想到卻改口不認罪，並對檢方起訴證據提出質疑。對此，知名律師梁維珊則坦言，若遇當事人主張翻供不認罪，恐因一件「可怕後果」不會接案。

相關新聞：質疑檢方證據！黃子佼持兒少性影片案 今首赴北院出庭「改口不認罪」

律師梁維珊近日在節目《震震有詞》談到黃子佼案，坦言若遇當事人想翻盤，「我可能不會接這案件！」她透露以往在法院服務時，曾跟法官討論過此類翻供的案件，當時法官直言：「沒關係啊！你就是要我（把）所有證據從頭開始、重啟調查，一件一件來核對嘛！沒關係，你浪費我的時間，我浪費你的青春，看誰厲害。」震懾的一席話，至今令她難忘。

主持人謝震武對黃子佼案形容：「那你們大家都要把我往死裡打，我就爭嘛，我該爭的我為什麼不爭呢，會不會是這個思維？」對此，律師郭德田則表示也曾有這想法，並透露自己的看法，「是我，還是不會改（翻供），因為其實兒少39條規定，雖然從112年開始修法，以前是行政罰，現在變刑罰，可是在刑罰上，也不過一年以下有期徒刑。」

郭德田認為兒少法39條，其刑度就跟車禍的過失傷害一樣，同為一年以下有期徒刑，「你就算不認罪，要判到超過六個月，不讓你易科罰金的情況很少很少。」因此他會建議案件的當事直接認罪，這樣不僅能求輕判，還可易科罰金，甚至不用坐牢。

相關新聞：黃子佼不認罪！當庭翻法條求免刑 律師揭「關鍵原因」

事實上，黃子佼15日出庭時認為在「新法實施前」就已下載未成年少女性影像，且無重製、散布，依照不溯及既往原則，應以舊法審理且並無刑責。不僅如此，黃子佼更聲稱下載儲存未成年少女性影像的時間點已久遠，無法確定是否為檢方舉證的7支影片。針對全案，北院表示由於案件尚有繼續查明必要，因此訂於8月12日下午4時再開庭。

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