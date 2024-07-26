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娛樂 最新消息

颱風假完上工！李雅英讚台灣人溫暖 男粉搶著做愛心

李雅英送出海報，吸引許多粉絲一睹女神風采兼做愛心。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕凱米颱風肆虐過後，今天（26日）北北基恢復正常上班上課，韓籍人氣啦啦隊女神李雅英立刻上工，擔任財團法人流浪動物之家基金會店鋪「浪愛歇歇」的開幕愛心大使，吸引眾多男粉絲前來朝聖，人潮不但擠爆人行道，甚至排到轉角都是人，據悉還有粉絲清晨4點多就出發，只為一睹「全民表妹」的風采。

李雅英全部的工作收益將捐給基金會幫助浪浪。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

「浪愛歇歇」在今天上午在板橋正式開幕，富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的李雅英受邀出席活動，她看起來精神滿滿，特別準備韓文講稿，表示能夠擔任大使非常榮幸，「台灣人真的很有愛心也很溫暖，聽說很多團體都在關心流浪動物和遺棄動物的問題。」

「真心希望可以用我小小影響力 幫助到更多流浪動物，共同創造一個更美好的社會，讓每一隻貓貓狗狗都能找到屬於他們的溫暖家庭。」李雅英說道。

財團法人流浪動物之家基金會的董事長陳士綱（右）頒發感謝狀給李雅英。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

據悉，從拍攝海報到各種籌備過程，李雅英向基金會表達「希望以幫助浪浪為優先」作為出發點，此次李雅英的工作收益將全部捐贈給基金會，幫助毛小孩們，她也特別感謝粉絲，「感謝大家從一大早開始，參與意義深遠的志願服務活動！」並強調有將粉絲送的信件收好。

從簽名海報上可看到，有著李雅英與9個月大的好動柯基「奶茶」的合照，李雅英在現場也抱起奶茶，只是重達10公斤以上的奶茶實在太重了，讓李雅英也撐不住了，以中文直呼「對不起、對不起」。

「浪愛歇歇」的創立初衷不僅是提供飼主、毛孩們相遇交流的空間，更希望幫 助浪浪找家，從而減少動物被遺棄的機會。

李雅英在現場摸摸可愛的柯基。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

財團法人流浪動物之家基金會的董事長 陳士綱表示，基金會多年來致力於拯救 流浪動物並提供一個安穩的居所，但隨著時間的流逝，保育場的孩子們也越來 越多，需要大眾的支持才能夠繼續救援。創立「浪愛歇歇」是希望能從根源與 飼主溝通、解惑，以此達成基金會和民眾在流浪動物議題一同努力的共識。

捐款連結:https://hsapf.org.tw/donate

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