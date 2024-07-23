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娛樂 最新消息

不只高橋一生拍台劇！「這5位日星」也曾來台發展克服語言障礙

高橋一生。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕高橋一生首度接拍台劇，來台3週拍攝《零日攻擊ZERO DAY》，他說一開始收到劇本，大概花了一週讀劇本，當中也和經紀人討論，「因為很喜歡這劇本，很快就決定（接演）。」加上角色需要用到中英日3種語言，他來台前花了1個月學中文，昨開心殺青自己的台劇處女秀。除了他之外，本報也盤點近10年也曾出現在台劇中其他5位日本明星。

藤岡靛（右）在《誰是被害者》第二季，指控張孝全是命案嫌疑人，展開「雙雄對決」。（Netflix提供）

藤岡靛過去就是台劇熟面孔，2007年拍台劇《轉角＊遇到愛》、《不良笑花》打開知名度，也有演出電影《賽德克巴萊》，近年多在日本拍戲，演出《阿淺》、《派對咖孔明》，今年在《誰是被害者2》大放異彩。

相隔11年再演台劇，他原本以為角色是日本人，應該會有一半以上日文台詞，沒想到一拿到劇本台詞全都是中文，讓他嚇壞。為了演出，他除了跟著檢察官實習之外，也天天上中文課。

炎亞綸（左）與日本女星波瑠合作《路～台灣Express～》。（friDay影音提供）

曾演過《阿淺》、《看這邊嘛向井君》、《Night Doctor夜間醫生》等劇的波瑠，2020年拍《路～台灣Express～》，該劇內容改編自吉田修一的小說，波瑠在《路》中和炎亞綸一見鐘情，在地震時各自飛到對方國家，想確認對方平安，雖然波瑠已經有結婚對象，但炎亞綸仍丟直球告白。

在台灣拍攝的兩個月，除了以台北為主，還到各地取景，也跑去花蓮拍攝原住民的慶典，劇中波瑠跟著入境隨俗、一起跳舞。被問到哪場戲讓她印象最深刻，波瑠說：「同事小林帶我逛台北街頭的那個場景，我看到市場裡的豬肉以原始樣貌呈現，剛開始很不習慣，也感到震撼。但是食物流通的景象充滿活力，感覺在台飲食即是生活，使我留下深刻印象。」

《隔離後見個面，好嗎？》主角河合朗弘（左）與邱治澔。（KKTV提供）

河合朗弘過去在日本演出過不少戲劇作品，也曾現身天后倖田來未的MV，2021年則演出BL劇《隔離後見個面，好嗎？》，該劇描述來台後在防疫旅館隔離中的日本人，因為一台相機、一組電話號碼所遇上的特殊緣分。而他私下則是當背包客時曾來台，被台灣人的性格給吸引，決定來台拚事業。

柴本幸在《紡綞蟲的記憶》中飾演台灣媳婦。（華視提供）


曾演過大河劇《風林山火》、《鹿男》和《薄櫻記》的柴本幸，2018年在《紡綞蟲的記憶》飾演嫁到台灣的日本媳婦、莊凱勛的分居妻子，有一段與莊凱勛用中文吵架的戲，全程2分多鐘毫無冷場，相當經典。

市原隼人（左）在《商魂》飾演周曉涵的霸道情夫。（欣蘭企業股份有限公司提供）


此外，市原隼人曾演出《青春電幻物語》、《電影情人夢》和大河劇《鎌倉殿的13人》，在《商魂》中飾演周曉涵的情夫，有大尺度激烈床戲，忘情伸舌的生猛畫面，引起許多討論。

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