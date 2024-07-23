卜學亮實境秀太操「早上抽筋痛醒」 Matzka吐槽：簽約了沒辦法

卜學亮（右）、Matzka合體直播宣傳《我的明星村長》。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕八大綜合台週日晚間八點最新實境綜藝《我的明星村長》，卜學亮、Matzka日前作為實境節目《我的明星村長》的村長小隊代表，兩人合體直播做宣傳，談起錄製實境節目吐露真實心聲，坦言每次拍攝都相當辛苦，卜學亮直呼自己是靠著熱情堅持下去的，Matzka隨即開玩笑吐槽：「應該是合約吧？已經簽了，沒辦法，還是要做！」

由卜學亮、郭泓志、姚元浩、Matzka、禾浩辰主持《我的明星村長》，卜學亮、Matzka異口同聲表示，節目體力活不少，卜學亮表示：「節目播出內容往往只會呈現拍攝時的十分之一，確實有些體力活讓自己滿累，第二天早上甚至會抽筋醒來。」，但最大的收穫是能交到很多在地或其他村長好朋友。

請繼續往下閱讀...

八大綜合台《我的明星村長》本週六（27日）播出第十三集，五位村長來到台北市外國人最愛觀光的西門町，其中一項任務是為國小跳繩隊籌備經費，為此節目加碼祭出豐厚獎勵，「只要村長與路人合力跳繩，連續跳十下就有一萬元獎金」，為了小朋友，村長分頭尋找適合挑戰的遊客，想不到，竟驚喜遇見剛參加完頒獎典禮的錢薇娟、籃球教練顏行書以及球星蔣淯安，三人鼎力相助，令村長喜出望外。過程中，再度激起錢薇娟的勝負欲，一度認真擬定策略，事後她笑說：「真的不是set好的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法