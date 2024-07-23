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娛樂 最新消息

悲慟！許茹芸母親抗帕金森氏症16年驟逝 心痛全說了

許茹芸今天在社群透露媽媽離世的消息。（記者張釔泠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕許茹芸今天在社群透露媽媽離世的消息，她寫道：「直到今天，我才開始慢慢消化，接受了媽媽已經離開我們的這個事實。」也感謝老公帶她進行療癒之旅，才讓她能夠靜下來梳理心情。

許茹芸表示，媽媽與帕金森抗戰了大概16年，直到最後都沒有找到與它和平共處的方式，慶幸這幾年常帶她去旅行、吃美食，分享了很多女生的心事。不過漸漸的，媽媽卻開始不愛出門、不愛說話、不再給她反應，讓她格外心疼，也說自己雖然已經做了心理準備，但媽媽的離去，依舊讓她覺得十分突然。

這段期間，忙碌的工作讓她稍微不用太專注於媽媽離去的難過，但同時她也沒法好好消化這突如其來的傷痛，「就在上兩個星期突然感染急性咽喉炎，而不得不延期原本7／13寧波的演唱會．．．這真是壓碎我的心最後一根的稻草⋯」

她透露老公感受到她極度沮喪，硬是把她帶出門曬曬太陽、看看風景，才讓她能夠完全靜下來，也說相信時間是療癒傷痛最好的方法，「望著天上的雲，彷彿看到媽媽的笑容，我知道她隨時都在。」許多星友都湧入安慰她。

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