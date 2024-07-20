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娛樂 最新消息

Lulu金曲唱《蘑菇濃湯》遭青峰退追？吳姍儒認「會惶恐」揭主持心聲

「Sandy」吳姍儒。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕Lulu上月主持金曲獎，在頒獎典禮開場改編兒歌《蘑菇濃湯》，評價兩極，結果事後週刊爆出青峰IG退追Lulu，疑似與青峰抵制《蘑菇濃湯》一事有關。而今（20）日「Sandy」吳姍儒出席品牌活動擔任一日店長，對於日前傳出她有望接下今年金鐘主持重擔，被問及此事她也分享看法。

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「Sandy」吳姍儒。（記者陳奕全攝）

吳姍儒主持金鐘獎呼聲極高，被問及是否會擔心遇到爭議風波，她則表示，大型的典禮都會有各式各樣的困難，眾星們也是努力想完成一個典禮，希望讓這個典禮能夠順利的完成，然後讓大家得到稱讚，「所以我覺得，如果真的有這個機會可以主持大型典禮的話，一定還是誠惶誠恐，但是每一次都不可能是完美，但我相信每一次都會有更多的學習。」

「Sandy」吳姍儒。（記者陳奕全攝）

吳姍儒目前懷孕近8個月，而第59屆電視金鐘獎頒獎典禮在即，傳出綜藝類將由吳姍儒接下主持棒，她過去受訪時就坦言電視台確實有與她連絡，不過還在討論當中，今也表示有後續消息會盡快跟大家說，但也強調，自己不會因此而減肥，最近她失眠快一個禮拜，提到孕期後面有些疲憊，「沒有孕吐，但肚子壓到神經不舒服，就像長輩那樣一天到晚四處痛，會盡量維持身心健康。」她也說昨天好不容易有睡個好覺，今天雖是工作但也算是放風、順便逛逛街。

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