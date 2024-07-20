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娛樂 音樂

青峰被爆「決裂Lulu」 不忍發聲：到底欠了任何人什麼

Lulu（右）金曲改編《蘑菇濃湯》，疑因此與青峰感情生變。（記者王文麟攝、台視提供）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Lulu上月底改編兒歌《蘑菇濃湯》，為金曲獎頒獎典禮揭開序幕，結果事後週刊爆出青峰IG退追Lulu，疑似因為Lulu在金曲獎上唱了《蘑菇濃湯》，讓兩人感情生變。昨（19）日，青峰終於在社群網站發聲：「不太懂到底欠了任何人什麼呢？」

相關新聞：Lulu唱《蘑菇濃湯》被青峰切割 親吐心聲：尊重每個人的選擇

青峰藉由近日上線的歌曲《包圍》闡述心情，歌曲意境似乎剛好符合他現在的心情，他表示「不可能都一箭箭正中自己的紅心吧？」他也坦露心聲地寫下：「謠言侵略事實依舊，謊言取代真相依舊，操作轉移焦點依舊，積非濫殺無辜依舊。

相關新聞：（影音）Lulu唱《蘑菇濃湯》惹議 青峰退追社群

面對近期的輿論延燒，他則不解表示：「怎麼各種捏造的邏輯、時間點都不對，破綻百出的科幻故事就變成事實了呢？」並表示與其去應對各種誤解，他寧選擇不去改變別人，而心煩內容，就暫時取消不看，「這種微不足道的自我保護，不太懂到底欠了任何人什麼呢？

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