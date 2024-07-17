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娛樂 最新消息

Lulu唱《蘑菇濃湯》被青峰切割 親吐心聲：尊重每個人的選擇

Lulu。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕LuLu上月底在金曲獎頒獎典禮上，改編兒歌《蘑菇濃湯》揭開序幕，不過該曲其實具爭議性，當事人青峰曾公開其黑幕。今爆出青峰已經默默將Lulu，從IG追蹤名單中移除，對此，Lulu也透過經紀人給出回應。

《蘑菇濃湯》是青峰前經紀人林暐哲公司的作品，而青峰曾公開歌曲黑幕，並以「毒菇」一詞加以諷刺，部分觀眾認為主辦單位思慮不周，不該讓重要典禮上出現具爭議性的歌曲。事後青峰未給出任何回應，但近期卻有眼尖網友發現，他已經將Lulu從IG追蹤名單中移除，似乎想默默切割2人的關係，而Lulu稍早則透過經紀人表態：「身分不同，角度跟立場不同，我們尊重每個人的選擇，也希望可以多一點包容與理解。」

事實上，LuLu上月也曾被問到選《蘑菇濃湯》重新翻唱的原因，她表示除了自己喜歡童趣風的東西外，整體的曲風也很適合自己的演出風格，再加上與團隊討論後，覺得選擇兒歌的概念與這次金曲典禮的開場白概念不謀而合，「因為每一個音樂作品都像音樂人孕育出的小孩，用兒歌切入，可以說是再適合不過。」

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