晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「型男機長瘋狂詹姆士」前女友控性侵施暴 回應：確有交往

知名YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」今（19）遭謝姓前女友提告控訴施暴、強制性交、恐嚇、傷害、強制等罪。謝女表示兩人自2023年9月交往至今年3月分手，瘋狂詹姆士共對她施暴4次，使她身心備受煎熬。

謝女表示分手後便一直接受身心治療，原本害怕告訴家人、朋友，擔心揭發後無法跟詹姆士繼續交往，直至身心崩潰才轉念要保護自己，也不希望有下一個受害者。

知名YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」承認確實與謝女交往過。（翻攝自臉書）

針對謝女提告，瘋狂機長詹姆士的律師表示，詹姆士確實和謝姓女子交往過，兩人分手時鬧得很不愉快，但絕對沒有性侵、傷害謝姓女子，一切是非對錯，皆交由司法調查。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中