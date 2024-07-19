「型男機長瘋狂詹姆士」前女友控性侵施暴 回應：確有交往

知名YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」今（19）遭謝姓前女友提告控訴施暴、強制性交、恐嚇、傷害、強制等罪。謝女表示兩人自2023年9月交往至今年3月分手，瘋狂詹姆士共對她施暴4次，使她身心備受煎熬。

謝女表示分手後便一直接受身心治療，原本害怕告訴家人、朋友，擔心揭發後無法跟詹姆士繼續交往，直至身心崩潰才轉念要保護自己，也不希望有下一個受害者。

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知名YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」承認確實與謝女交往過。（翻攝自臉書）

針對謝女提告，瘋狂機長詹姆士的律師表示，詹姆士確實和謝姓女子交往過，兩人分手時鬧得很不愉快，但絕對沒有性侵、傷害謝姓女子，一切是非對錯，皆交由司法調查。

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