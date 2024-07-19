蕾菈甩肉9公斤！「巨胸縮水」對比照曝：變小很多

蕾菈成功甩肉9公斤。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅蕾菈與老公DJ湯宇婚後育有1女蝶蝶，不時會在社群分享家庭生活，對自我身材管理相當嚴格的她，昨（18）上傳去年9月生產後與現在的體態對比照，透露不到1年就甩肉9公斤。

蕾菈分享減重心得。（翻攝自IG）

蕾菈在IG限時動態上傳體態對比照，可見去年9月時的她，身穿淺灰色運動套裝，貼身布料將她的真實身材展露無遺，讓她直呼「肉就算了，整個人氣色看起來也很差」，透露當時的體重是60公斤體脂34。如今，靠著運動重訓成功減脂，現在體重在51公斤左右，體脂肪也掉到24。

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蕾菈吐露甩肉心得，「養成重訓習慣後，身體變得很輕盈，抱小孩搬重物都變得很輕鬆，吃的飯也變好多」，並提醒大家不要追求快速減肥，健康的身體更重要，不過她也感嘆自己的罩杯因此從34F縮水成32D，「雖然胸部變小很多，反正假奶矽膠還在，有就好」。

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