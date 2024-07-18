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娛樂 亞洲

人妻女星陳渃晴「全裸泡湯」 洩側乳曲線網驚：真的好大

陳渃晴日前與老公一起到日本慶祝結婚9周年。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港女星陳渃晴（原名：陳亭嘉）過去是TVB電視台旗下藝人，2016年嫁給餐飲集團創辦人Joe Wong，婚後育有2子，近年轉型投入網紅事業，作風變得更加火辣，日前曬出「全裸泡湯」的美照，掀起網友暴動。

陳渃晴全裸泡湯展現火辣身材。（翻攝自IG）

陳渃晴不時會透過社群與粉絲分享近況，日前她和老公一起到日本慶祝結婚9周年，文中除了放閃感謝另一伴之外，陳渃晴也曬出一系列泡湯美照，可見她在露天溫泉裡享受日本富士山美景，一絲不掛展露美背及傲人上圍曲線，另一張則是拿著毛巾遮擋胸，小蠻腰與翹臀的S線條也毫不私藏。

貼文曝光後，陳渃晴結婚多年依舊火辣的身材引起討論，網友紛紛驚呼「真的好大！怎麼忍呀」、「祝你永遠不會再受世俗的泳衣束縛」、「做人要正面D」、「岀寫真please」。

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