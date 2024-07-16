電商女王初演恐怖片嚇到差點中邪！瑪菲司嘆女主角不好當

恐怖片《嘎啦》首映會（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕恐怖片《嘎啦》今晚首映，監製劉楓棋、邱茂庭率領導演曾大衡、女主角瑪菲司、徐灝翔、儲旭、李恩佑、余奕墨、林靖軒、賴玟君、翁妮妮等主要演員一同出席。電影改編自1961年流傳至今的「麻賴村見聞」恐怖邪教傳說，片中紅色斗篷邪教徒更驚嚇現身首映現場，讓瑪菲司嚇到驚呼：「陰魂不散耶！嚇到我差點要中邪了！」

年營業額12億的「電商女王」瑪菲司直說，參與該片演出是一次相當難忘的拍攝經驗，除了有很多恐怖的場景之外，也花了很多時間在處理中邪妝容的特殊化妝，「這輩子沒想過自己會拍恐怖片，還這麼多中邪橋段」，更打趣說：「沒想到女主角這麼不好當！」

請繼續往下閱讀...

瑪菲司出席恐怖片《嘎啦》首映會（記者王文麟攝）

片中瑪菲司、徐灝翔、李恩佑及翁妮妮飾演的一家四口前往渡假村旅遊，不料卻開啟了一連串的不幸邪厄，飾演女兒的童星翁妮妮說：「第一次拍攝恐怖片覺得很有趣，希望以後還可以跟瑪菲司媽媽一起拍電影！」，飾演兒子的18歲新人的李恩佑則分享：「從一開始全家到度假村，到後面組成探險小隊勇闖詭異渡假村，因為戲份貫穿整部電影，最恐怖的畫面都跟自己有關，常常邊拍邊嚇到！」

恐怖片《嘎啦》首映會（記者王文麟攝）

瑪菲司也形容該片會讓人從頭到尾坐立難安，請觀眾一定要感受大銀幕的極致恐懼體驗。她同時為電影演唱主題曲《你不是一個人》，直說「希望我獻聲的主題曲能夠在片尾療癒觀眾。」不過她也表示，雖然該曲是恐怖片主題曲，但也唱給在大城市感到寂寞及迷惘的人。

電影結合邪教、惡靈附身、祭典等恐怖元素，導演曾大衛說：「團隊一起打拚，終於完成一部國片長久以來較一致的恐怖氛圍裡一些不同的印象，希望大家會喜歡！」監製劉楓棋表示：「觀眾的聲音，我們聽到了，《嘎啦》將許多大家喜愛的恐怖元素融合，這是一部為台灣觀眾量身打造的恐怖片！」《嘎啦》將於本週五（19日）在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法