蔡依林全說了！屋虎過世最後身影曝光 心碎「給我的那麼多」
Jolin告別屋虎。（翻攝自IG）
〔記者張釔泠／台北報導〕「Jolin」蔡依林的愛犬「屋虎」月初離世，她難過曬出最後身影，寫下「2006 Jan7 -2024 July 3」，並發心碎長文，感謝屋虎18年的相伴，「謝謝你陪我度過無數個平凡的日子，接納我最黑暗的一面」，透露最脆弱的一面。
Jolin告別屋虎。（翻攝自IG）
Jolin一口氣曬出多張屋虎的照片，寫道：「媽咪還想再緊緊抱著你， 把手藏在你毛茸茸的耳朵裡，拍你屁屁，玩無聊的沙發追逐遊戲，帶你去片場和小巨蛋溜達，再把你整理像棉花糖一樣白鬆軟的陪媽咪看電視...」
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她坦白表示，屋虎接納了她最黑暗的一面，「你總要的那麼少，給我的卻那麼多，謝謝你如此無條件的愛媽咪」，更頻呼「媽咪好愛你 ，好想妳， 我的寶貝熊，我們下次再見了喔」，字句相當催淚。
Jolin告別屋虎。（翻攝自IG）
Jolin難捨屋虎，除了喚牠是「來地球遊玩18年的皮永俊」，知道歌迷對屋虎的喜愛，也不忘發聲：「謝謝大家也這麼疼愛他。」
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