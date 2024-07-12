崔智友隔13年演日劇！二宮和也讚卡哇伊 新劇遭「換角」飆11.8％收視率

《黑色止血鉗2》主要演員金武俊（左起）、内野聖陽、竹内涼真、二宮和也、崔智友、葵若菜、小泉孝太郎出席發表會。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日劇《黑色止血鉗》推出第二季，首集在7日於日本播出，獲得11.8％的收視率，開局成績亮眼。該劇除了二宮和也等原班人馬回歸之外，韓星崔智友也特別演出，飾演一名南韓名醫，被兒子拉到澳洲去見二宮和也，兩人之間的衝突還有互動成為首集一大看點。

崔智友繼2011年演出日劇《冬之櫻》後，暌違13年接演日劇，她驚喜出席《黑》發表會，表示非常緊張，認為這部劇從第一季就受到許多人喜愛，能夠跟個性豐富的演員們一起演出，感到十分光榮。二宮和也曾經在澳洲出外景時與她同場飆戲，大讚崔智友真的非常可愛，合作時被她身為專業演員的精神所激勵，聽到「卡哇伊」的稱讚，崔智友也害羞地拍拍二宮和也的肩膀，並表達感謝。

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崔智友。（翻攝自X）

此外，新生代韓星金武俊也參與演出，在劇中飾演崔智友的兒子，是一名實習醫生。金武俊坦言看到崔智友相當緊張，畢竟她是大前輩，「本來以為她會很可怕，但我現在完全沒有這樣的想法，從第一次見面到現在，她迎接我時都是面帶微笑。」能夠很放鬆地跟崔智友交談。

二宮和也6年前在第一季飾演天才外科醫生「渡海征司郎」，第二季竟被「變相換角」，飾演只要錢的無情醫生「天城雪彥」，天城雪彥長年在澳洲黃金海岸的心臟中心工作，視人心和金錢為玩物，更要求病患在動手術時，要賭上自己一半的財產，因此有惡魔的外號，這是日劇系列中少見換角色演出，二宮和也更為了新角色染一頭銀灰髮，帥氣度破表。

二宮和也希望劇迷能追劇到最後：「因為有很多不同的發展，我認為大家在第二季末能夠理解角色變化的意義和意圖。」

二宮和也在《黑色止血鉗2》飾演只要錢的無情醫生，領銜寫下好收視。（Hami Video提供）

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