死侍金鋼狼互噴全濕掀高潮！辣妻隔空虧「你麻煩大條了」

萊恩雷諾斯（左）和休傑克曼為宣傳《死侍與金鋼狼》驚喜現身潑水節。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕「死侍」萊恩雷諾斯和「金鋼狼」休傑克曼最近忙著宣傳新片《死侍與金鋼狼》，世界宣傳巡迴上週起跑，魅力狂圈粉，雙帥戲裡戲外都不放過彼此，在台上當場「互噴」掀高潮，亞洲巡迴後劇組更馬不停蹄前往柏林，並邀請首度加入漫威電影宇宙的《王冠》女星艾瑪可林前往宣傳造勢。

《死侍與金鋼狼》導演薛恩李維（左起）、萊恩雷諾斯、艾瑪可林、休傑克曼現身柏林紅毯。（漫威影業提供）

萊恩和休先前驚喜現身南韓音樂潑水節，在台上用水槍互噴當場濕透，萊恩戲稱這次巡迴宣傳像是漫威出錢讓他們度過人生最棒的假期，他的老婆大人布蕾克萊芙莉立刻隔空答腔：「辣個男人跟我說要出國上工，結果發現他竟然是去過春假！你麻煩可大條了！」休則表示回顧這場世界巡迴宣傳「就好像在看部浪漫喜劇。」

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導演薛恩李維打包票該片不只刺激爆笑，更是溫馨感人，就跟他的所有前作一樣，都是以角色之間的真摯情感為核心，萊恩也補充：「片中所有的硬漢柔情，其實都是我和休多年來真正的莫逆友誼。」

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此外，曾以《星際異攻隊》和《復仇者聯盟：終局之戰》獲獎的漫威御用華裔美術設計師Ray Chan於今年4月驟逝，他堅持本片以高度寫實的面貌呈現，並與幕前幕後人員建立深厚交情，萊恩便於他去世後公開悼念：「我最後對他說的話，就是他能創造魔法，世上絕無僅有。」讓電影多了一份緬懷劇組人員的洋蔥。《死侍與金鋼狼》將於7月24日在台上映。

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