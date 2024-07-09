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娛樂 電影

江坤俊爆性騷請辭！莎莉夫人緊咬TVBS「欠觀眾一個道歉」

江坤俊今日二度發聲，強調自己絕無性騷，並暫停演藝工作，但莎莉夫人緊咬TVBS認為電視台應為欺騙觀眾道歉。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕外科名醫江坤俊身兼作家、主持人、網紅等身分，給人專業又顧家的正面形象，如今爆出婚內出軌護理師、涉及性騷擾昔日搭擋主持《健康2.0》的TVBS主播鄭凱云。江坤俊今（9日）先後二度發出聲明，表示將會暫停演藝工作，並強調：「我絕無性騷一事！」不過，資深媒體人莎莉夫人則認為，不能因江坤俊請辭《健康2.0》就了事，她直言：「TVBS還欠觀眾一個說明及道歉。」

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莎莉夫人劈頭就點名TVBS總經理劉文硯及節目總監王偉芳，不滿表示：「妳們這兩位女性為什麼主張留下江坤俊主持《健康2.0》？妳們當時做出留下江坤俊的決定，就是讓鄭凱云在職場活在恐懼中。」她痛斥這件事直到現在，仍是鄭凱云心中極大的陰影，不願再談起是因為完全不想去回憶那些噁心的細節。

「妳們明知江坤俊的惡行，為什麼還成為他的共犯，維護他『暖心愛家』仁醫形象，一起欺騙觀眾4年？」莎莉夫人憤怒對劉文硯、王偉芳喊話，「妳們也是女性，卻在這起性騷擾事件中，成為欺壓受害女性的共犯。妳們可以繼續裝死、不回應。江坤俊是妳們包裝出來欺騙觀眾的『商品』。」

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江坤俊雖主動請辭《健康2.0》，但仍是TVBS經紀公司的一員，這讓莎莉夫人看不下去，直言：「得過卓越企業經營奬的劉文硯，妳的『卓越』難道就是留下會賺錢的人，管他性騷擾誰，只要能替公司賺錢就好，是嗎？我點名，我負責。」她也強調不能因江坤俊請辭就了事，「TVBS還欠觀眾一個說明及道歉。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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