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娛樂 最新消息

元元外拍遇變態攝影師 向閨蜜訴苦後才驚覺對方「有詭」

元元（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「呆萌女神」元元日前上《同學來了》自爆學生時期接外拍錢時，竟遇到變態攝影師，向閨密訴苦後才驚覺對方早知道，卻沒有告訴她，阿Ken猜測元元閨密的心思：「她大概心裡有點不平衡，覺得我遇到不好的事情，妳也要遇到，這樣才算扯平。」

元元（翻攝自臉書）

元元在學生時期會接外拍賺零用錢，卻遇上壞事，「有個網拍攝影師說現場有很多化妝師，叫我自己去就好，不然現場太多人會塞不下，結果到現場完全沒人，只有那個攝影師，而且門還上鎖。」而拍攝過程也越來越走鐘：「他還幫我用頭髮，但我覺得越來越怪的是，他一直要我做一些猥褻的表情，我覺得很可怕，攝影師還不讓我走，好險那天是家人載我去拍照，我哥趕快衝上來救我。」

但事後元元與閨密訴苦時，對方冷漠的態度讓她很受傷：「我閨蜜也有遇過那個變態攝影師，我問她怎麼不跟我講那個攝影師這麼可怕，但她居然回我說『我為什麼要跟妳講』。」阿Ken則猜測對方的心思：「她大概心裡有點不平衡，覺得我遇到不好的事情，妳也要遇到，這樣才算扯平。」

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