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娛樂 最新消息

寫真女神脫了！梓梓、元元「穿比基尼上陣」男星秒戴墨鏡遭罵：骯髒鬼

《全員請上車》元元（左）與梓梓（中）換上泳衣大秀好身材。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台視《全員請上車》本週日播出「FUN水一夏」挑戰賽，邀請到寫真女神梓梓、元元上節目玩遊戲，主持群一聽到女神要換上泳裝，大家很有默契的帶起墨鏡主持，張立東狡辯解釋是因為太陽很大需要防曬才這麼做，馬上被花花踢爆：「認識七年了，不知道他們是骯髒鬼嗎？今天有漂亮女生會穿很少，要偷看啦！」張立東反噹花花：「不漂亮的女生說話了」。

《全員請上車》楊銘威（右）與梓梓比拚海帶拳。（台視提供）

王少偉一見到女神就笑臉迎人，更自爆自己是梓梓的忠實粉絲，每天都會看她的影片，另外還跟元元合跳近期熱門的「麻辣糖葫蘆」舞蹈，展現滿滿活力。

梓梓、元元也換上泳裝，大秀傲人身材，在遊戲開始前兩人先玩「海帶拳」小試身手，楊銘威選擇與梓梓一組，自稱是「梓威組合」，被嗆說早已準備好，身為過關機器的楊銘威首戰就失利，讓他崩潰大喊：「等一下！很難專心啦」，並要求戴上墨鏡後再繼續。

楊銘威面對女神無法專心比賽。（台視提供）

而張立東在一旁開玩笑說：「楊銘威不是看到海帶，是看到海浪」。王少偉則與元元一同PK，面對女神整個人笑意藏不住，聽話的隨著元元的指示動作而輸掉比賽，讓王少偉自我檢討：「這個一定要閉著眼睛玩，才會公正。」楊銘威也出面附和：「真的會很容易聽話」。

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