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娛樂 電視

劉曉憶「2個月暴瘦10公斤」！ 放話拍寫真：我與10個男人的故事

江宏恩（左）、劉曉憶出席三立台灣台八點台劇願望首映記者會。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉曉憶今出席三立八點檔《願望》首映，身形較過往縮小了一號，她坦言開拍前，製作人希望她能變瘦，因她之前和江宏恩搭檔演母子，這回要演夫妻，希望看起來能更年輕，因此她因緣際會下去做了縮胃曠腸手術，165公分的她10年前就做過縮胃手術，這回動完手術，165公分的她2個月就減了10公斤，目前65公斤，還放話：「瘦到55公斤要拍3點不露寫真集。」

她說自己做完縮胃手術後，因不愛運動又愛小酌，飲食控管有點難，10年後又復胖，因此選擇再動手術。手術前，醫生交代她「把想吃的都吃一吃」，因爲術後她的胃口改變許多，不愛吃炸雞之外，也要吃清流質食物，再吃流質、固體食物，因此手術後第1週就瘦了5公斤。

三立台灣台八點台劇《願望》今舉辦首映記者會。（記者王文麟攝）

劉曉憶的目標是55公斤，大笑表示：「我人生之前55公斤，已經是高中了！」她許願瘦到55公斤時，能去拍三點不露的寫真集，直呼：「我這輩子還沒有穿過比基尼，就會有種『願望』！」接著打趣稱自己已想好寫真集的名稱是《劉曉憶vs十個男人的故事》。

此外，單身的她如今仍渴望愛情，還拋出金句：「女人不能沒有愛，有愛最美。」但因為變瘦之後，她都忙著拍戲，沒時間認識新對象，笑說：「有追求者我也沒感覺。」

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