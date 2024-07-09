AV女優把地鐵當攝影棚！「車廂內真槍實彈」乘客嚇壞逃跑

墨西哥AV女優Luna Bella近日在地鐵車廂內做出不雅舉動。（翻攝自Luna Bella X／IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕墨西哥AV女優Luna Bella近日上傳一段影片，是她與2名男優在地鐵車廂內公然裸露身體，進行真槍實彈的拍攝，畫面在網上傳，引起許多民眾憤怒斥責，墨西哥城市地鐵（Metro CDMX）也發聲明，將採取必要的法律措施應對。

Luna Bella日前在個人社群平台X上傳一段影片，可見她與2名男優在地鐵車廂內公然裸露身體，並做出不雅舉動，嚇得一旁的乘客趕緊遠離他們，但也有看熱鬧的民眾拿起手機錄下他們的荒唐行為。

許多民眾斥責墨西哥地鐵缺乏管控。（翻攝自MetroViral X）

影片曝光後，瞬間掀起討論，不少民眾憤而投訴，認為地鐵缺乏安全措施，才會導致民眾看到不雅畫面，希望官方嚴肅看待，對此墨西哥城市地鐵也發表聲明回應，嚴厲譴責Luna Bella的行為之外，也將會採取必要的法律途徑。

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