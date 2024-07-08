搭機被地勤要求「10罐最愛」全丟！啦啦隊女神奶昔哭喊：會下地獄

奶昔近日飛往韓國旅遊。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊「奶昔」洪采鈺擁有甜美臉蛋及姣好身材，深受許多粉絲喜愛，日前她飛往韓國旅遊，怎料，為了買10罐最愛喝的香蕉牛奶，差點沒辦法登機返台。

奶昔在Threads發文透露，當時自己的登機門在仁川機場的39號，看到很多人在出海關之後，就在機場內買香蕉牛奶帶回台灣，於是也想要買回去享用，沒想到自己所在的1-50號區域都沒有便利商店，所以跟朋友一起搭航廈內的電車到100多號的區域去買，「結果買完發現竟沒有返程的路。」

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奶昔為了買香蕉牛奶差點沒辦法登機。（翻攝自IG）

距離飛機起飛時間不到1個小時，奶昔與好友便趕緊求救工作人員，不過因為回去要再過一次海關，剛剛所買的10罐香蕉牛奶都無法帶上飛機，地勤也要求將所有東西丟棄，讓她難過直呼「我們在這邊買的東西甚至是其他免稅品都不能帶，所以請我們直接丟掉...走了很遠過來但一瓶都沒喝到，我這樣丟沒開封的牛奶跟優格真的會下地獄。」並附上大哭的表情符號。

所幸最後順利登機，奶昔也對工作人員表示感謝，「非常感謝那位工作人員帶我們回來，但真的是我們的問題，沒有搞清楚就離開原本的區域，就算先問問看路人也好，就不會搞到差點搭不上飛機。」最後除了自嘲外也不忘提醒，「我發出來只是覺得自己很白癡，然後提醒以後有人要在仁川機場一航廈逛不要走出自己登機口的區域，因為其實我們回來的時候也有別的跟我們一樣沒發現不能返程的旅客一起回來。」

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