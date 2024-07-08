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娛樂 電影

（影音）桃園電影節「宣傳大使」曝！温昇豪化身「假人」穿梭街道

〔記者鍾志均／台北報導〕第11屆桃園電影節今（8）公開宣傳大使，由演技派男星温昇豪代言；他在宣傳短片中身穿全套正式西裝，化身為走出櫥窗的假人模特兒，在桃園街景四處穿梭，帶領觀眾走進五光十色的電影世界。

2024桃影宣傳大使温昇豪化身假人模特兒，在桃園街景裡四處穿梭。（桃園電影節提供）

温昇豪出道至今超過20年，演出作品眾多，除了夯劇《犀利人妻》、《我們與惡的距離》等，近年他也將創作領域擴張到舞台劇、寫作以及歌壇，其中由他2008年主演的史詩電影《一八九五》將在本屆桃影「經典重現」。

温昇豪表示願意以百分之百的努力推廣桃影，並將所有對電影節的支持與情感，以實際行動表現在推廣影片拍攝中。

桃影宣傳大使温昇豪（右）與模特兒施曉彤精彩演出宣傳短片。（桃園電影節提供）

本屆桃影推廣影片找來導演賴孟傑掌鏡，搭配温昇豪演技，與知名模特兒施曉彤，將桃園在地人文風情，與電影世界巧妙連結，呈現給影迷絕佳的視覺盛宴。

第11屆桃園電影節將於8月16日至29日盛大登場，可持續鎖定「桃園電影節」官方網站、臉書、IG。

 

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