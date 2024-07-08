晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

連笑都這麼美！泰勒絲1年前照 宛如「真人版芭比娃娃」

天后泰勒絲正在歐洲持續舉辦「The Eras Tour」巡迴演唱會。（翻攝自Instagram@taylorswift）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕天后泰勒絲（Taylor Swift）依舊持續著巡迴演唱會「The Eras Tour（時代巡迴演唱會）」，剛唱完3場荷蘭阿姆斯特丹場，而iHeartRadio官方帳號貼出一張泰勒絲去年在堪薩斯城的側拍照，燦笑都十分美，宛如真人版芭比娃娃。

泰勒絲一年前的美照宛如真人版芭比娃娃。（翻攝自iHeartRadio臉書）

iHeartRadio貼出一張泰勒絲一年前在堪薩斯城表演的照片，照片中可見泰勒絲穿上黃色禮服、紅色高跟鞋，留著一頭金色長髮，化著紅唇的她十分美豔，笑起來親民又不失女神氣質，完全就是真人版芭比娃娃，而該照片更是吸引大批親臨該場演唱會的歌迷回憶。

泰勒絲表示，十分開心在荷蘭阿姆斯特丹連開3場演唱會，接下來將至蘇黎世開唱。（翻攝自Instagram@taylorswift）

而泰勒絲稍早也在Instagram貼出多張照片表示，自己很開心能在荷蘭阿姆斯特丹連續三晚表演，「真的很開心所有來現場看表演的你們，唱出你們的心聲，更與我們嗨跳一整晚」，接下來泰勒絲將要把巡迴演唱會移駕至蘇黎世，讓眾多歌迷期待不已。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

在 Instagram 查看這則貼文

Taylor Swift（@taylorswift）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中