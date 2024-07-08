連笑都這麼美！泰勒絲1年前照 宛如「真人版芭比娃娃」

天后泰勒絲正在歐洲持續舉辦「The Eras Tour」巡迴演唱會。（翻攝自Instagram@taylorswift）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕天后泰勒絲（Taylor Swift）依舊持續著巡迴演唱會「The Eras Tour（時代巡迴演唱會）」，剛唱完3場荷蘭阿姆斯特丹場，而iHeartRadio官方帳號貼出一張泰勒絲去年在堪薩斯城的側拍照，燦笑都十分美，宛如真人版芭比娃娃。

泰勒絲一年前的美照宛如真人版芭比娃娃。（翻攝自iHeartRadio臉書）

iHeartRadio貼出一張泰勒絲一年前在堪薩斯城表演的照片，照片中可見泰勒絲穿上黃色禮服、紅色高跟鞋，留著一頭金色長髮，化著紅唇的她十分美豔，笑起來親民又不失女神氣質，完全就是真人版芭比娃娃，而該照片更是吸引大批親臨該場演唱會的歌迷回憶。

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泰勒絲表示，十分開心在荷蘭阿姆斯特丹連開3場演唱會，接下來將至蘇黎世開唱。（翻攝自Instagram@taylorswift）

而泰勒絲稍早也在Instagram貼出多張照片表示，自己很開心能在荷蘭阿姆斯特丹連續三晚表演，「真的很開心所有來現場看表演的你們，唱出你們的心聲，更與我們嗨跳一整晚」，接下來泰勒絲將要把巡迴演唱會移駕至蘇黎世，讓眾多歌迷期待不已。

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