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娛樂 最新消息

貓熊明星福寶拍電影 中國網友刻薄酸諷：故意不對她好

福寶才三歲多就從韓國被送回中國。（歐新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在韓國以自然繁育方式誕生的大貓熊「福寶」今年4月返回中國，吸引大批粉絲送行，還有很多姨姨都感到不捨，希望韓國能繼續租借福寶。福寶返回中國後被安排到四川神樹坪貓熊基地，由於寶家族成員包括：爸爸樂寶、媽媽艾寶、福寶、雙胞胎妹妹睿寶、輝寶陸續過生日，因此愛寶樂園進入「生日月」樂園內處處有貓熊裝飾，就連姨姨都出動無人機替寶家族應援。

韓國替寶家族出動無人機應援，五隻貓熊都分別出現。（路透）

被韓國捧在手心上疼的福寶，回到中國之後，數次收到恐嚇，有人說要投老鼠藥餵福寶、有人說要丟釘子進福寶展區。全球各地的福寶粉絲都覺得相當氣憤，但也只能拜託神樹坪基地多多照顧福寶。沒想到，近日有名為「Umi咪家雜貨鋪」的微博博主，明目張膽發言指出神樹坪基地有多輛大貨車替熊貓蕊蕊、汪佳修水池、種大樹，還很嘲諷說：「唉呀！福寶怎麼沒有，哦，原來是福寶粉絲太瘋狂中心怕了你們」之後更嗆：「再告訴你們幾個好消息，你以為是中心搞不了嗎？其實是你們太煩人，就不給你們搞」明顯是差別待遇。

福寶的兩個妹妹今天滿一週歲：睿寶（右）、輝寶。（翻攝自愛寶樂園官網）

從剛出生就把福寶拉拔大的愛寶樂園飼養員「姜爺爺」姜哲遠近日也特地飛到中國替福寶過農曆生日，許多姨姨看到姜爺爺與福寶相遇的一幕，都紛紛落下眼淚。姜爺爺喊出福寶名字時，福寶也有反應知道爺爺來看她，顯得特別激動。爺爺看完福寶之後，立刻趕回韓國替今（7）日生日的睿寶、輝寶慶生、辦抓週活動。在抓週活動上，睿寶選了象徵健康的「槓鈴」；輝寶選了象徵人氣的「麥克風」。

「姜爺爺」姜哲遠飛到中國幫福寶慶祝生日。（翻攝自Youtube@ppuppatv）

南韓首隻自然繁育誕生的大貓熊「福寶」，日前到中國大陸四川神樹坪貓熊基地正式展出，在第23天時，粉絲們最期待的南韓飼養員「姜爺爺」來了！有粉絲在4日下午17時左右，目擊姜爺爺來到神樹坪基地。隨後愛寶樂園也發布消息，曝光姜爺爺探視福寶的照片，還指出爺爺喊福寶名字時牠有回應。

看到其他寶家族成員在韓國愛寶樂園開開心心迎接生日，樂寶、睿寶、輝寶都收到了大禮物，反觀原本是人氣最旺，甚至連大明星都要排隊看她一眼的福寶，又讓很多姨姨憤怒，覺得中國口口聲聲稱貓熊是「國寶」，但是卻明顯對韓國回來的福寶嚴重歧視。不過福寶仍然是大明星，韓國拍攝了從飼養員角度拍攝的電影《再見，爺爺》預計今年9、10月會在全球7個國家播放。

微博博主「Umi咪家雜貨舖」發表文章表示神樹坪熊貓基地中心故意不幫福寶修展區。（翻攝自微博）

微博博主「Umi咪家雜貨舖」發表文章故意用EBZ嘲笑韓國人是「二棒子」。（翻攝自微博）

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