《腦筋急轉彎2》「霹靂包」超可愛！皮克斯：最受歡迎的角色

《腦筋急轉彎2》現正熱映中。（美聯社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《腦筋急轉彎》電影推出第二集，除了原先的五種情緒角色外，更新增了四種情緒，而撇除情緒角色，該電影第二集的配角中的「霹靂包（Pouchy）」相當討喜，讓皮克斯（Pixar）製作團隊都證實，霹靂包是最受影迷歡迎的角色。

《腦筋急轉彎2》出現許多新的配角。（翻攝自Instagram@pixar）

《腦筋急轉彎2》中，原先的五個情緒遇到麻煩，正當想破腦筋要逃出牢籠時，竟出現了兩個可愛角色助陣，其中「霹靂包」更是被影迷喜愛，霹靂包宛如卡通《米奇妙妙屋》中的「土豆」和《愛探險的Dora》中的「背包」一角，並在電影中故意採用2D方式呈現，致敬又反差的模樣相當討喜。

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《腦筋急轉彎2》中的霹靂包受到許多影迷喜愛。（翻攝自Instagram@pixar）

網友們看見《腦筋急轉彎2》中的霹靂包，紛紛留言笑道：「有霹靂包的片段都好荒謬好好笑！」、「除了像米奇妙妙屋，更像Dora！」、「這就是米奇和Dora的混合體啊，超可愛的！」

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