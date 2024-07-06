江祖平「不爽老公心繫初戀」 酒吧碰高中學長開撩放話：看我族譜

江祖平（左）劇中把眼前的男人當作老公黃少祺嗨到天亮。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平在三立新八點檔《願望》中所飾演驕縱的貴婦孫麗紅，年輕時為了得到黃少祺不擇手段，但結婚幾十年來卻總懷疑黃少祺還心繫初戀，夫妻關係漸行漸遠。日前拍攝一場江祖平去夜店喝悶酒被牛郎搭訕，才發現對方是高中學長黃玉榮，黃玉榮為了釣她狂放「彩虹屁」，江祖平卻更覺寂寞，乾脆把眼前的男人當作老公黃少祺嗨到天亮。

江祖平（左）戲裡去夜店喝悶酒被牛郎搭訕，才發現對方是高中學長黃玉榮。（三立提供）

這場人妻江祖平被黃玉榮撩的戲，看得出黃玉榮撩妹功力很強，他笑說私下自己可都是被把的一方，還反問：「我看起來很花心嗎？」他對心儀的女人大都以退為進，如果女生主動出擊，黃玉榮就會順著她，所以當他知道要演這角色時，覺得挑戰滿大的，「因為我不能體會時間管理大師的能力！」

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平時個性大咧咧的江祖平戲裡喝到微醺被黃玉榮撩，拍攝時難得充滿女人味，她笑說自己不常去夜店，大都是去熟朋友的地方喝酒，至於被搭訕的經驗，笑稱得看當下自己是不是單身，不是單身當然客氣拒絕，「我會微笑說拜拜啦，不會讓對方難堪！」如果當時是單身的話，「那當然會先問對方是不是單身？再考慮顏質，畢竟我真的是外貌協會，不信看我族譜！」三立《願望》即將於7月10日播出。

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