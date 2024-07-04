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娛樂 最新消息

江坤俊小三遭爆愛擺元配姿態 律師李怡貞提1招：會乖的跟狗一樣

江坤俊醫師（左）與老婆劉藺秦。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕外科名醫江坤俊遭爆與護理師在公寓共處11小時，引發外遇爭議，夫妻倆隨後發聲明表示家庭狀況一切正常，但仍止不住相關人士爆料，其中有網友透露小三態度囂張，還會在醫院擺出元配姿態。對此，經常針對時事評論的律師李怡貞火大開嗆。

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李怡貞在臉書發文表示，看到有人在網路上爆料小三的囂張行徑，讓她忍不住開酸，「確實啊，職場的綠茶婊就是會不自覺地擺出正宮姿態，自詡為營運長價值，動不動指手畫腳。」並指出若看不慣這種行為，一律就是先通報元配，認為元配自然會有辦法對付，「比方說無預警的給老公探班，然後一言不合就破口大罵，指桑罵三。」

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李怡貞直言，像這種小三在被元配修理之後，「會暫時乖得跟狗一樣」，對於小三的囂張態度她也痛批，「要當小的本來就要有當小的的樣子，創造良好清新的職場環境，遇到『ㄐㄧㄢˋ』三請一律想辦法通報正宮。」

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