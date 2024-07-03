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娛樂 電視

李崗首監製舞台劇「劇本寫2年」 碰上疫情慘賠吐心聲：真的很不甘願

〔記者蕭方綺／台北報導〕導演李崗首次監製的舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》，改編自台日混血作家一青妙小說，光是劇本誕生就歷時2年，首演前排練也歷時4個多月，好不容易開演卻經歷疫情干擾，李崗嘔心瀝血之作頻受打擊，「舞台劇不像電影可以等，因為我們不是劇團，也拿不到場地，第一次演出很轟動才能登上國家劇院。」他坦言當時完全賠錢在做，「碰到疫情真的很慘，真的很不甘願！」

李崗導演將電影結構融入舞台。（財團法人影想文化藝術基金會提供）

劇中交織複雜台日情結，李崗回憶自己小學一年級從花蓮移居台南，除了發現同學從說國語都變成說台語之外，印象深刻是很日本，「教育很斯巴達，我在花蓮從來都沒有挨打過，但在台南被打得很慘。去同學家，爸媽都是講日文，尤其是不讓小孩聽懂都會講日文，對政治是很神祕的，根本不知道二二八或跟日本的關係，好像氣球或電影的換鏡，一講到就會破滅。」李崗解釋就像他從小很喜歡拆玩具，「因此我很想搞懂，小時候台日情結對我來說很神祕，其實慢慢解開後發現並不複雜，它就是人性的一部分，只是從前我們接收的都是政治的故事。」

蔭山征彥（左）與大久保麻梨子在舞台劇中飾演夫妻。（財團法人影想文化藝術基金會提供）

李崗記得書中一青妙不理解爸爸離世前2、3年為何總是關在房間，不理解爸媽為何不快樂，「我就是愛拆開這個，我就是想知道她爸爸那兩年在想什麼。」李崗帶著製作初衷三度捲土回歸，「《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》是大時代的小故事，只有戰爭，才會造成落差這麼大的小故事，尤其在戰爭時代，人必須做生死的抉擇，得選擇一個陣營，做不同的抉擇產生不同的過程，進而產生出不同的後果，衍生與後代不同的意識形態。」

他認為台灣就是這樣誕生的移民社會，因此本來就難有共識，唯有用更大框架、更多元的視角，才能去拼湊出最接近歷史的真相，「眼淚是沒有顏色的，我希望製造一些沒有顏色的眼淚，希望台灣明天會更好。」

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》將於9月6日至8日登上臺北國家劇院，10月5、6日移師臺中中山堂，12月7、8日將於高雄衛武營歌劇院全台巡迴演出，詳情請洽OPENTIX售票網站。

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