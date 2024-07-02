高雄下半年演唱會第一彈 陳其邁：從高雄啤酒音樂節開始熱鬧

擁有超強卡司的高雄啤酒音樂節7／5～7／7，在夢時代正對面廣場舉行。（翻攝陳其邁臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄2024下半年演唱會第一彈本週五登場！市長陳其邁今晚透過臉書宣傳，強調今年暑假，就從超強卡司的2024高雄啤酒音樂節開始熱鬧。

陳其邁指出，高雄啤酒音樂節是高雄下半年第一場，也是全台入夏第一場大型音樂饗宴，7／5這週五展開，包括「到南部弄假牙」的FTIsland、SHINee泰民、JESSICA、ZICO等8組韓國大咖巨星、泰國小天王DEW，還有30組台灣藝人；加上每年備受矚目的「下酒菜料理競賽」優勝店家進駐，絕對不能錯過。

請繼續往下閱讀...

他強調重點是迎接2024下半年演唱會熱潮，高雄持續寵粉，歌迷朋友可於7／5-7／7 憑「2024 高雄啤酒音樂節」門票，到捷運左營（高鐵站）、巨蛋站、高雄車站、美麗島站、凱旋站，及夢時代活動現場，兌換「商圈夜市優惠券」及「一卡通綠點」 ，今年總共價值100元優惠，比以往翻倍。

高雄商圈夜市優惠券今年加碼一卡通50點綠點。（記者王榮祥翻攝）

陳其邁提醒，高雄演唱會之旅可以將「在地美食」、「大眾運輸」好康折抵一次通通拿，商圈夜市優惠券使用合作店家，可上官網搜尋。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法