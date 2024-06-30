草東沒有派對領獎人撞臉《腦筋急轉彎》憂憂！驚人能力讓鄉民折服

草東沒有派對經紀人不看稿唸出致謝名單讓網友大讚不已。（台視提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕草東沒有派對在本屆金曲獎以《瓦合》贏得年度專輯、最佳華語專輯、最佳樂團3大獎，成為典禮大贏家，但因早已排定的表演工作無法親自領獎，由經紀人若君代領，她3度上台，致詞都讓人感動，更有網友覺得她的神情好像有點眼熟。

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草東沒有派對是本屆金曲獎大贏家。（翻攝自影片）

昨（29）晚看到草東經紀人登台代領獎座，不少網友覺得彷彿看到《腦筋急轉彎》裡的「憂憂」，尤其代領第一座最佳樂團獎時，提到感謝已故團員凡凡及其家人，經紀人忍不住在台上爆哭畫面，更是讓台下嘉賓及網友跟著泛淚。

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除了覺得草東經紀人撞臉「憂憂」，更讓網友折服的則是她的超強記憶力，若君在台上不看稿的致詞並唸出感謝人名單：「在我們心中，草東沒有派對從來都不是只有站在舞台上演出的四個人，而是所有齊心參與這六個字的每個人。無論是關於《瓦合》製作的：已敦、溫娜、Dennis、巫堵、筑筑、世暄、鳥人、周翰、John，或這段時間跟我們一起打拼的：者龜、奕竹、小黃、禮陽、逢御、時也、劭軒、小苗、如楓、皮特、夢云、阿文、彥君、小靜、凱翔、端端、涵涵、莛頎、Tina、李鑫、Jennifer、Joy。」網友大讚：「沒有拿稿可以唸出這麼長的名單，平常真的很用心，才會深記大家的名字。」

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