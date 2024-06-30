晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

草東沒有派對領獎人撞臉《腦筋急轉彎》憂憂！驚人能力讓鄉民折服

草東沒有派對經紀人不看稿唸出致謝名單讓網友大讚不已。（台視提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕草東沒有派對在本屆金曲獎以《瓦合》贏得年度專輯、最佳華語專輯、最佳樂團3大獎，成為典禮大贏家，但因早已排定的表演工作無法親自領獎，由經紀人若君代領，她3度上台，致詞都讓人感動，更有網友覺得她的神情好像有點眼熟。

相關新聞：金曲35》第35屆金曲獎完整得獎名單 熱狗強勢封王、孫盛希擒歌后

草東沒有派對是本屆金曲獎大贏家。（翻攝自影片）

昨（29）晚看到草東經紀人登台代領獎座，不少網友覺得彷彿看到《腦筋急轉彎》裡的「憂憂」，尤其代領第一座最佳樂團獎時，提到感謝已故團員凡凡及其家人，經紀人忍不住在台上爆哭畫面，更是讓台下嘉賓及網友跟著泛淚。

相關新聞：金曲35》草東沒有派對超狂！ 勇奪金曲3獎項成大贏家

除了覺得草東經紀人撞臉「憂憂」，更讓網友折服的則是她的超強記憶力，若君在台上不看稿的致詞並唸出感謝人名單：「在我們心中，草東沒有派對從來都不是只有站在舞台上演出的四個人，而是所有齊心參與這六個字的每個人。無論是關於《瓦合》製作的：已敦、溫娜、Dennis、巫堵、筑筑、世暄、鳥人、周翰、John，或這段時間跟我們一起打拼的：者龜、奕竹、小黃、禮陽、逢御、時也、劭軒、小苗、如楓、皮特、夢云、阿文、彥君、小靜、凱翔、端端、涵涵、莛頎、Tina、李鑫、Jennifer、Joy。」網友大讚：「沒有拿稿可以唸出這麼長的名單，平常真的很用心，才會深記大家的名字。」

相關新聞：金曲35》草東沒有派對成大贏家 感謝不離不棄支撐力量

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中