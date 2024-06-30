神評楊丞琳的聲樂老師來台？！黃豪平反串網笑噴：終於不像蔡阿嘎

黃豪平（左）反串扮演當時評價楊丞琳爆紅的聲樂老師（右）。（翻攝自臉書、IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃豪平擅長模仿，主持功力一流。近日，他受邀到陶晶瑩的瘋陶秀，扮演加拿大聲樂家Rozette，照片曝光，吸引許多網友朝聖。

Rozette過去評價楊丞琳是「中國版的小甜甜」。（翻攝自YT）

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加拿大聲樂老師Rozette過去點評楊丞琳在《歌手2024》的表現，直呼她是「中國版的小甜甜」而大紅。黃豪平受邀到陶晶瑩的瘋陶秀，扮演Rozette。照片中，黃豪平將Rozette的招牌短髮及下巴曲線完美複製，甚至連眼妝都不放過，吸引許多網友前來朝聖。

黃豪平（左）近日受邀到陶晶瑩（中）的瘋陶秀。（翻攝自臉書）

照片一曝光，網友紛紛留言：「看舞台本尊會比看轉播的螢幕還像！」、「應該要有銳評的」、「老師也太sexy！」、「終於不像蔡阿嘎了」、「瀏海終於聽話了。」

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