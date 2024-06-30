49歲周迅戴老花眼鏡上台領獎 本尊展現高EQ

第29屆上海電視節白玉蘭獎，周迅以《不完美受害人》獲最佳女主角獎。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕第29屆上海電視節白玉蘭獎揭曉，28日晚間圓滿落幕，胡歌憑《繁花》二度奪下最佳男主角獎，周迅則擊敗呼聲極高的唐嫣，以《不完美受害人》獲最佳女主角獎，這也是她第二次拿到該獎項，不過外界更關心周迅被目擊開始戴老花眼鏡。

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周迅爆冷奪下最佳女主角，她戴著老花眼鏡上台領獎，引起熱議，對此，周迅直言這是為了體驗角色，她一派輕鬆說：「演員最主要的職責是創作角色，其實也可以不戴，但是先戴一戴吧，比如演到一些老花的角色，如果你戴過老花眼鏡，就知道什麽時候該戴什麽時候不會戴。」

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面對等著看笑話的網友粉絲，將在10月18日歡度50歲生日的周迅自嘲：「我覺得現在戴老花眼鏡上台領獎，這是一種非常真實的體驗。」對於之前因《如懿傳》爆出演技爭議，周迅表示：「時代就是這樣的，我覺得沒關係，反正大家開心就好。」

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