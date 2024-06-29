晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

金曲35》全場哭了！萬芳隔空合唱鄭華娟 親揭私下真實性格

萬芳。（台視提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕心靈系歌后萬芳今（29）晚為貢獻獎得主鄭華娟獻唱，她一連帶來《情字這條路》、《加州陽光》、《孩子氣》，演出最後屏幕畫面出現了鄭華娟彈唱吉他的身影，2人隔空在台北小巨蛋共演合唱了《天堂》，現場氣氛動人，更讓不少粉絲聽得感動落淚。

相關新聞：金曲35》（不斷更新）第35屆金曲獎 Pluto Potato奪下第二座金曲獎

萬芳對於這次演出心情直呼「緊張」，在歌曲上做了精心安排，萬芳表示：「華娟的創作非常多以及多樣性，這次的選曲結合了許多人的意見，從可以說是打開了新台語歌曲樣貌的《情字這條路》開始，到《加州陽光》的女性自覺勇敢出走，再到帶了點跳躍幸福的《孩子氣》，以及我還是希望可以聽到華娟的歌聲，於是有了《天堂》的合唱。」

萬芳。（台視提供）

編曲上由黃韻玲操刀製作，萬芳形容：「編曲從一把吉他開始，到兩把吉他，到十把吉他，每一首歌的吉他演奏都不同，銜接最後一首《天堂》的音樂更是讓人進入一個很深很深的想念。」

相關新聞：金曲35》小粉紅崩潰！巴奈脫口提天安門 歌在中國「全被消失」

萬芳除了用表演致敬好友，更說出了對好友最真摯的祝福：「謝謝華娟曾經帶給我們這麼多精彩豐富的創作，祝福華娟有著美好的新旅程。」她穿上了深藍色充滿層次堆疊、不規則剪裁設計的牛仔裙裝，衣服也是她親自挑選的：「前陣子到東京的第一天看到這件衣服，直覺就是它了。這件服裝的不規則，我覺得如同華娟的獨特與嚴謹又不受框架的性格，當然，這件衣服的不規則也是我個人偏好的線條。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中