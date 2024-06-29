金曲35》全場哭了！萬芳隔空合唱鄭華娟 親揭私下真實性格

萬芳。（台視提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕心靈系歌后萬芳今（29）晚為貢獻獎得主鄭華娟獻唱，她一連帶來《情字這條路》、《加州陽光》、《孩子氣》，演出最後屏幕畫面出現了鄭華娟彈唱吉他的身影，2人隔空在台北小巨蛋共演合唱了《天堂》，現場氣氛動人，更讓不少粉絲聽得感動落淚。

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萬芳對於這次演出心情直呼「緊張」，在歌曲上做了精心安排，萬芳表示：「華娟的創作非常多以及多樣性，這次的選曲結合了許多人的意見，從可以說是打開了新台語歌曲樣貌的《情字這條路》開始，到《加州陽光》的女性自覺勇敢出走，再到帶了點跳躍幸福的《孩子氣》，以及我還是希望可以聽到華娟的歌聲，於是有了《天堂》的合唱。」

萬芳。（台視提供）

編曲上由黃韻玲操刀製作，萬芳形容：「編曲從一把吉他開始，到兩把吉他，到十把吉他，每一首歌的吉他演奏都不同，銜接最後一首《天堂》的音樂更是讓人進入一個很深很深的想念。」

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萬芳除了用表演致敬好友，更說出了對好友最真摯的祝福：「謝謝華娟曾經帶給我們這麼多精彩豐富的創作，祝福華娟有著美好的新旅程。」她穿上了深藍色充滿層次堆疊、不規則剪裁設計的牛仔裙裝，衣服也是她親自挑選的：「前陣子到東京的第一天看到這件衣服，直覺就是它了。這件服裝的不規則，我覺得如同華娟的獨特與嚴謹又不受框架的性格，當然，這件衣服的不規則也是我個人偏好的線條。」

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