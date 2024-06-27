梁朝偉不再社恐？ 62歲生日現身NewJeans日本粉絲見面會

影帝梁朝偉是有名的社恐。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕今（27）日是影帝梁朝偉62歲生日，他特地為自己安排了一場生日假期，從歐洲飛到日本參加韓國怪物級女團NewJeans的粉絲見面會，替現場帶來最大的驚喜。原本就很社恐的梁朝偉也勇敢踏出舒適圈，跟粉絲們一起度過快樂的生日。

梁朝偉（左）出席NewJeans東京粉絲見面會與閔熙珍合照。（翻攝自IG`）

對人親切的梁朝偉社恐在圈內超有名，為了怕與人接觸，他連看電影都選擇早場，而且會一次買下6張票，就是為了圖個清靜，身邊不要有陌生人。去年7月梁朝偉客串NewJeans《Cool With You》與《Get Up》拍攝MV，當時NewJeans總製作人閔熙珍還爆料梁朝偉是友情跨刀，沒有收錢。今閔熙珍曬出NewJeans首度在日本舉行《Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome》粉絲見面會梁朝偉現身的照片，而且閔熙珍還和梁朝偉合照，從照片看起來，梁朝偉非常開心。

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梁朝偉（中）現身NewJeans的MV。（翻攝自YouTube）

在曝光的MV當中，梁朝偉以白髮造型現身，雖然沒有任何台詞，但是看起來卻超有韻味，加上梁朝偉獨有的電眼與神級演技，不但震撼韓國粉絲，還有人驚喜道：「沒想到會在NewJeans見到梁朝偉」！梁朝偉本人則表示，他之所以會參加MV演出，主要是想送給韓國粉絲一份小禮物。

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