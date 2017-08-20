米嚕咕的占星頻道：2017.8/20～8/26

米嚕咕的占星頻道



本週幸運星：獅子座

事業最強：天蠍座；愛情最甜：水瓶座；

人氣最夯：天秤座；財運最旺：巨蟹座

本周在日全食下揭開序幕，加上幾個複雜的星相，可能會帶來許多複雜社會現象和事件，注定是個不平靜的8月份。本周金融市場會有較大的動盪，容易發生暴跌。在情感方面，容易有鬧分手的狀況，有些人會直接分手，甚至離婚了。水星逆行，這段時間與人的溝通困難，容易產生誤解，此段時刻裡想的特別多，心情複雜，建議在水逆時，盡量控制住自己的脾氣，說話慢一點，耐心一點。

【牡羊座】（3月21日至4月19日）

本周部門有可能迎接新的同事，也可能舊人回鍋；工作上容易重複來回，或需要修改或修繕，需要多些耐心、不要急躁，平安的度過這磨人的時期。感情方面，對已婚者容易發生婚姻與家庭、家庭與事業的矛盾，盡量先冷靜下來，好好溝通，切記不可意氣用事。

【金牛座】（4月20日至5月20日）

本周你內心的變革不變，家庭始終是你生活中的重中之重，顧好家人會是你做好許多事的前提。本周建議你出行時做好充分的安排和規劃，多預留充足的時間，以免路上出狀況。如遇事不順也不要過多抱怨，不然只會徒增更多煩惱。單身的你有可能巧遇舊情人。

【雙子座】（5月21日至6月20日）

本周可能因家裡的事情，而耽擱了工作。遇到事情時盡可能以家庭為重，工作自然能安心穩步向前。水逆期你有可能與舊愛相會，但感情已過，已成追憶。本周精神上會稍顯焦灼，遇事容易情緒波動，不要給自己加太大壓力，要以平常心去應對各種麻煩。

【巨蟹座】（6月21日到7月22日）

本周日食出現在你的金錢宮位，日食象徵的是新機會、新氣象和新變化，此時是很好的機會，用來規劃未來一段時期的財務。這次日食加上火星的影響，也會讓你認清自身優勢，在工作上產生積極變化。金冥相沖在感情宮位，部分人也容易有曖昧情愫和多角戀情。

【獅子座】（7月23日至8月22日）

8月21日的日食發生在你的星座，而它激發了你對未來的遠景與熱情，想以一種新的狀態和新的形象融入到周圍人群和環境裡，這時很適合開始執行新的計劃、任務和項目，在職場上擔任新的職務，這對未來的半年都是個關鍵的開始。愛情是終點、也是起點。

【處女座】（8月23日至9月22日）

這次水星逆行在你的星座，容易出現猶豫不決、瞻前顧後的狀況，這段時期裡不適合涉及置產、跳槽、結婚、購車、投資等重要決定。不過水逆期間很適合回頭檢視工作。日食對你的影響是適合休息、調整和靜養的時間，清理你內在的雜質。友情變愛情或曖昧情愫。

【天秤座】（9月23日至10月22日）

這次日食發生在你的人際宮位，這是個人際、社交活動活躍的時期，你會積極的接觸更多優秀的人、廣拓更多的人際圈子，帶給你更多資訊和新的資源。這也是組建團隊、整合部門的好時機，有機會加入新的小組，或是調任新的部門擔任新的角色。愛是兩極的吸引。

【天蠍座】（10月23日至11月21日）

日食發生在你的事業宮位，這對你而言是職場上重要方向的調整和選擇的時機，或是有新機會和新氣象。整合了有執行力的火星，與變動的天王星，這也許是一次晉升的機會，或是物色到更有競爭力、待遇更豐厚的崗位；部分人開始組建團隊開創自己的事業。

【射手座】（11月22日至12月21日）

這次日食發生在你的遷移宮，是個出發遠行的好時機，通常會和海外、異域有關係，距離較長的出行；如果工作上要面對海外客戶，這時也會有建立良好關係的機會，或是與公司的海外部門建立合作關係；開始一個學習進修的計劃，對你的日後是個很好的投資。

【摩羯座】（12月22日至1月19日）

這次日食發生在掌管你金錢的宮位，這位置代表的是投資進帳，合夥共同經營獲取的收益。這幾天會有一些和合夥投資相關的事情發生；或要處理保險、稅務，信用卡申請或還款；如何有效率的利用資源，定期做儲蓄和理財，讓資產滾起來，是此時關注的重點。

【水瓶座】（1月20日至2月18日）

本次日食在你的合作宮，對於你在商業的溝通、談判，都有機會發展出全新的合作模式，這時候非常利於人際關係上的互相幫助，關於分享、合作、雙贏的主題浮出檯面。感情關係上，這次日食也是開始新關係或定義舊感情的有利時機，一些人可能開始籌備婚禮。

【雙魚座】（2月19日至3月20日）

21日的日食發生在掌管日常工作和健康的宮位，你有機會接手一個新的項目，或在團隊的合作下有了突破和進展；或是工作環境有了些變化，對求職應試的雙魚來說，也有機會帶來新的職責崗位。這也是體檢複查、規劃飲食睡眠、制定健身計劃的好時間。

★以上昇星座為主，太陽星座為輔★