法會女星踩場敲木魚 阿妹喊救命

阿妹（左）演唱會和田馥甄同場飆歌，粉絲嗨爆了。（EMI提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「阿妹」張惠妹「烏托邦2.0慶典」巡演，昨晚在高雄巨蛋舉行第3場，自嘲「法會型」歌手田馥甄，首次以嘉賓身分和阿妹合唱，雙女神同台讓歌迷尖叫聲快掀開屋頂，沒想到田馥甄竟在台上敲起木魚「唸」阿妹的夯曲《三天三夜》，阿妹和粉絲都笑翻。

看到田馥甄在台上敲木魚，阿妹喊：「救命！」田馥甄對阿妹說：「這位施主妳被嚇到了嗎？妳一臉被嚇壞了。」接著田馥甄幫阿妹抱不平，「為什麼？為什麼張惠妹沒有辦法在台北小巨蛋唱《三天三夜》」，田馥甄又笑問歌迷：「大家有沒有去過行天宮？當場幫阿妹收驚。

本來田馥甄想和阿妹合唱《三天三夜》，但這首歌已排在演唱會原定曲目內，所以阿妹經紀人陳鎮川特別將整個演唱會流程拍給她看，讓她挑不會重複的歌曲，最後選定曾為阿妹奪下金曲獎最佳年度歌曲的《好膽你就來》，唱完田馥甄笑說：「下次我要帶更多的法器回來。」

過去田馥甄曾在台北小巨蛋敲木魚，昨晚再次拿著木魚為阿妹的「烏托邦2.0慶典」誦經，笑說阿妹很勇敢，願意邀她這種「法會型歌手」擔任嘉賓。

去年田馥甄曾參與「愛最大」公益演唱會，在後台和阿妹、蔡依林合照，昨晚她再次和阿妹「同框」，卻是首次合體飆歌，粉絲嗨爆！