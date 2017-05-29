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張秀卿扮貓王 老公糗看了會不舉

2017/05/29 06:00

張秀卿（中）過生日，老公（左二）獻吻。
（豪記提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕張秀卿昨天歡慶47歲生日，前幾天先和圈內好友一起開慶生趴，她精心反串打扮成貓王，沒想到卻被老公吐槽，要她快把身上的裝扮脫掉，還說：「看到老婆變裝會讓我不舉三日耶！」

張秀卿生日收到老公送的鑽石耳環。（豪記提供）

47歲的張秀卿生冷不忌，最近除了客串主持《食尚玩家》貼近年輕觀眾，推出台語新專輯《阿哥哥》，曲風也復古逗趣，而這次生日趴更是玩得猛。

張秀卿被同門師妹談詩玲、謝宜君與楊靜「上下其手」，被偷襲雙峰又被抱大腿，她不斷尖叫：「請克制一下好嗎，重要部位都快被攻佔，玩太猛了啦！」還說第一次被女生襲胸，好害羞，而她的「貓王」扮相則要和師弟們陳隨意、莊振凱、吳俊宏比帥。

雖然張秀卿的「貓王」裝扮被老公猛虧會害人「不舉」，但老公還是貼心送上價值20萬的鑽石耳環，讓她感動得又哭又笑，直說要每天戴著耳環，感受著老公雙手在耳邊輕撫的溫暖。

張秀卿透露，前陣子出國演出，在飯店洗手間戴耳環時，因手滑不慎將原有的鑽石耳環掉到馬桶中，一急之下又按到沖水，眼睜睜看著耳環被沖走，老公貼心再送耳環，讓她感動噴淚。

之前張秀卿為了能懷孕吃盡苦頭，被問到生日願望，她說：「我想再度引燃鬥志，希望一舉得子！」

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