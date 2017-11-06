JR生日結合公益 打造成布萊德彼特挑戰音樂劇
2017/11/06 21:18
JR日前在育幼院辦慶生派對。（天晴音樂提供）〔記者吳志偉／台北報導〕「JR」紀言愷過去兩年的生日，都舉辦慶生演唱會和歌迷粉絲共度，今年因為忙於三立8點華劇《真情之家》拍攝，完全分身乏術，但又不想讓死忠粉絲失望，特地向經紀公司提出，希望可以邀請粉絲團幹部們一起做件有意義的事情，因此決定生日當天（11/5），和20位粉絲前往忠義育幼院辦慶生派對，和院童們同樂。
JR日前在育幼院辦慶生派對。（天晴音樂提供）由於JR和阿喜已經連續兩年為忠義基金會的蒲公英計畫擔任代言人，同時也演唱公益主題曲《你的擁抱》，還曾去探訪過，因此格外感到親切。他帶領著20位粉絲和院童們一起畫畫、玩遊戲，最後一起切蛋糕，現場的小朋友們，用小小的圓心貼紙拼貼成生日蛋糕圖樣回贈給JR，讓他大呼：「這真是我收過最美好的禮物！」
JR日前在育幼院辦慶生派對。（天晴音樂提供）JR透露，今年他送給自己一項全新的挑戰當作生日禮物，便是演出即將在明年一月上演的音樂劇《偷心情歌》，他表示雖然自己喜歡唱歌、跳舞、演戲，但是第一次接受到將三項融合一體的音樂劇邀約，考慮了一個月才決定接演。除了是對JR的歌舞能力和演技的挑戰之外，更因為導演告訴他：「我設定你的角色就像是《夜訪吸血鬼》裡面的布萊德彼特、湯姆克魯斯俊美形象。」他聽了才放心點頭演出，讓經紀公司笑說：「你根本就是被導演騙來的！」其他演員還包括林凡、陳勢安、李宣榕、有感覺樂團，購票請洽「寬宏售票系統」。
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