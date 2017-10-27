《一家人》當消滅長壽劇先鋒 民視積極備檔下一部

三立《一家人》演員群，左起為亮哲、臧芮軒、張玉嬿、陳霆、李燕、黃文星。（資料照，記者陳逸寬攝）〔記者洪素津／台北報導〕本土劇8點檔向來是大家茶餘飯後的話題影劇，抑或是老年人的休閒重心，而本土劇近期也時常加入年輕元素來吸引些青少年，8點檔有些荒誕劇情讓人愛看又愛罵，長久下來也造成有別於偶像劇的短集數，形成拖戲的長壽劇，近期三立貪汙案後大刀闊斧改革，為提升品質，讓熱播的《一家人》150集就收攤，對此亦敵亦友的民視《幸福來了》，是否也會有改革契機？

民視《幸福來了》演員群，左起為柯叔元、樓心潼、德馨、高欣欣、雷洪、陳淑芳、馬如風、唐美雲、李珞晴、李興文、王建復。（資料照，記者陳逸寬攝）本土劇三立《一家人》決心消滅長壽劇當起先鋒，《一家人》製作人劉世範也表示三立下決心整頓戲劇品質，便忍痛縮短集數；而友台民視《幸福來了》現也熱播中，劇中失憶曉萍和魯蛇王建復這段虐戀，也創下好收視，問及是否也會像三立一樣縮短集數改革？《幸福》製作人蕭大陸表示，拍攝計畫如期，劇情高潮點也都陸續設定中，有無改革也是要交給公司決定，坦言現在戲劇環境沒那麼優，大家都要互相學習，也都有進步空間。

而民視公司方面，節目部資深副總經理許念台回覆，公司節目安排有年度計畫，民視8點檔集數不會因為友台調整而改變。現正播出的《幸福來了》後面的備檔戲，已在積極籌備中，將會提供觀眾更多的好戲選擇。

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