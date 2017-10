周杰倫PO自我介紹 網友發現驚天秘密...

周杰倫在臉書上貼書自己的介紹,在介紹有中、英文兩種不同的語言,翻譯起來內容大致上都一樣。(圖取自周杰倫臉書)

〔即時新聞/綜合報導〕天王周杰倫在臉書上貼書自己的介紹,在介紹有中、英文兩種不同的語言,翻譯起來內容大致上都一樣,但是被網友發現,有些微的不同,在中文版寫「周杰倫是亞洲娛樂界天王」,但英文版卻寫「Jay Chou is one of China's top performing artists(周杰倫是中國頂尖的表演者之一)」。

周杰倫在臉書粉絲專頁PO文介紹自己,文中寫道:「周杰倫是亞洲娛樂界天王,資深英雄聯盟玩家,也是LMS職業戰隊J Team的擁有者。周杰倫即將於2017英雄聯盟世界賽決賽現場演出,Riot音樂製作組將與他合作推出《英雄》歌曲的世界大賽混音版本。」

PO文內也有英文版本,翻譯起來和中文意思無異,但有眼尖的網友發現,英文版卻稱「周杰倫是中國頂尖的表演者之一」,這讓網友忍不住在##PTT%%https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1508986409.A.89E.html##上討論。

