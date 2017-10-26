周杰倫PO自我介紹 網友發現驚天秘密...

周杰倫在臉書上貼書自己的介紹，在介紹有中、英文兩種不同的語言，翻譯起來內容大致上都一樣。（圖取自周杰倫臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕天王周杰倫在臉書上貼書自己的介紹，在介紹有中、英文兩種不同的語言，翻譯起來內容大致上都一樣，但是被網友發現，有些微的不同，在中文版寫「周杰倫是亞洲娛樂界天王」，但英文版卻寫「Jay Chou is one of China's top performing artists（周杰倫是中國頂尖的表演者之一）」。

周杰倫在臉書粉絲專頁PO文介紹自己，文中寫道：「周杰倫是亞洲娛樂界天王，資深英雄聯盟玩家，也是LMS職業戰隊J Team的擁有者。周杰倫即將於2017英雄聯盟世界賽決賽現場演出，Riot音樂製作組將與他合作推出《英雄》歌曲的世界大賽混音版本。」

PO文內也有英文版本，翻譯起來和中文意思無異，但有眼尖的網友發現，英文版卻稱「周杰倫是中國頂尖的表演者之一」，這讓網友忍不住在##PTT%%https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1508986409.A.89E.html##上討論。

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