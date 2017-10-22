講堂變舞廳 「雜學校」啟動身體學習

〔記者楊明怡／台北報導〕身體不是課程知識的天敵，學會解放身體，就能拓展學習空間。雜學校「啟動身體學習」講堂昨（21）日邀請「陳信安足球學校」創辦人陳信安、「雲門舞集舞蹈教室」執行長溫慧玟和「朱宗慶打擊樂教學系統」董事長劉叔康分享從身體出發的教育理念，和全場聽眾一起打開身體，把講堂變成舞廳。 雜學校「啟動身體學習」講堂。（記者潘少棠攝）

擔任引言人的倪重華一開場就邀民眾「動起來」，跟著音樂擺動，提醒大家「當身體解放，就有笑容」，不管運動、舞蹈或音樂，身體是學習最原始和便捷的工具，當身體與學習互相作用，真正做到「做中學」，人格、價值觀、IQ、EQ會因此啟蒙，看見不一樣的人生風景。

劉叔康說，人一出生就有心跳，心跳是與生俱來的節奏，「敲」和「打」是本能，打擊樂涵蓋律動與遊戲，是最能讓學習者放鬆，激發熱忱和創意的音樂入門。 雜學校「啟動身體學習」講堂，倪重華。（記者潘少棠攝） 雜學校「啟動身體學習」講堂，劉叔康。（記者潘少棠攝）

雲門舞集1973年成立，成立25年後成立雲門舞蹈教室，把「跳舞」從「表演給觀眾看」變為「讓生活動起來」，擔任舞蹈教室執行長近20年，溫慧玟的感想是，身體有想像力，感覺自己和別人的身體是一種人際關係，身體學會的，誰也拿不走；身體愛跳舞，什麼都可以！

曾是國家代表隊隊長的陳信安認為，最好的教養場域在球場上，孩子們在課堂上記憶、演算，訓練左腦；在運動場上反應、決策，訓練右腦；此外，球場講求「團隊精神」，遵守教練指示，了解自己位置和任務培養的「紀律」，則補充體制內教育以自我為主的不足。 雜學校「啟動身體學習」講堂，陳信安。（記者潘少棠攝）

倪重華總結說，自己是「足球家長」，2個孩子踢了8年足球，他感受到打開身體、開發身體對生理和心理的效益，「用身體感知學習的知識，會陪你一輩子！」 雜學校「啟動身體學習」講堂，溫慧玟。（記者潘少棠攝）

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