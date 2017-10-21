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（專訪）3年男友獲劉品言嬤認證 破局原因首公開

2017/10/21 07:17

〔記者蕭方綺／台北報導〕29歲的劉品言出道早，舉手投足都有大姐頭仗義執言的氣勢，最近出書《煮光陰：我與阿嬤的好時光》，聊起從小照顧她的阿嬤，音調卻又變得柔軟，彷彿回到那個跟前跟後的純真小孩。她14歲出道，17歲初戀，身旁姊妹淘安以軒、白歆惠等人現已步入家庭，她仍空窗2年之久。她上段戀情談了3年多，對象是大她6歲的科技業男友，兩人以結婚為前提交往，也是「唯二」有單獨帶給阿嬤認證過的男友，即便最後仍分手收場。

劉品言出書大談嬤孫情。（記者宋志雄攝）她過去每月帶男友上山看阿嬤，「男友被阿嬤的廚藝收服，只要見了她，那週就會胖2公斤，因為吃完正餐就有源源不絕的甜湯、粥品、烤地瓜等。」後來兩人分手，阿嬤常問她男友怎不來，她因在療傷，僅回「他在忙」，過了一年才能與老人家侃侃而談情傷。

劉品言「唯二」男友獲阿嬤認證，最終仍破局。（記者宋志雄攝）她陪阿嬤撚菜，阿嬤又問她怎許久不見男友，她才緩緩吐出兩人已分手，「我那時把分手原因一股腦說出來，就像旁觀者冷靜談別人故事一樣。」她說對方換工作、家中也恰巧遭逢父親過世，種種因素讓他決定出國進修闖蕩，「我很難受，還有飛去找他，雖然沒有第三者，但兩個人心都變了，他不想維持遠距離戀愛，只想找一個可以立刻結婚生子的對象就好。」

她憶起這段情，幽幽說道：「我本來認定他就是我的對象、我的心靈伴侶，即便交往十年再結婚也無妨。」她也提到當時阿嬤一面撚菜，一面輕喊著「金毋乾（心疼之意）」，並安慰她：「妳就當做一把火把它燒掉，人沒死就好，回憶記得就好啊。」

劉品言（左）和阿嬤感情好。（鴻言娛樂提供）結束這段戀情，劉品言開始對感情抱持不安全感，因此近兩年都沒有對象，她和好姐妹夏于喬、張艾亞出門，即便有伴或單身，都各自有人追，她都會困惑：「那我呢？我的桃花在哪？」後來發現單身狀態也很舒服，決定等候老天爺安排的時機到來，不再強求。

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