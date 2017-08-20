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（影音）盧廣仲開唱 竟吸引紅衣小女孩、通靈少女齊聚

2017/08/20 21:13

〔記者蔡琛儀／台北報導〕盧廣仲今晚在台北國際會議中心開唱，昨晚他的即興Freestyle以身上的毛巾為靈感，但只講了兩句就結束，今晚他的靈感則來自三餐，語句算是變長了。昨天到場的嘉賓有《花甲男孩轉大人》的蔡振南、王彩樺、謝盈萱、陳綺貞，今天台下也是星光閃耀，主演夯片《紅衣小女孩2》的好友許瑋甯、徐佳瑩和男友比爾賈、《花甲》導演瞿友寧、曾獻唱《通靈少女》插曲的李千娜等人到場。

盧廣仲（左）演唱會。（記者陳逸寬攝）

盧廣仲今天穿上第一張專輯時的招牌黃衣、黑色短褲和長襪，彈唱《100種生活》、《大人中》等歌曲，他笑說：「看這個衣服的形狀，我體格算是保持蠻好的。」他透露自己從一直以來都是強迫性讓自己快樂，「我面對世界的叛逆方法就是正面。」也表示從小就是報喜不報憂，「我爸媽可能也覺得我很奇怪，但謝謝你們，他們對我的人格有很重大的發展。」他這兩天明顯相較於過去開唱，話多了不少，「小時候的我看到現在的我能言善道，應該也會覺得很開心。」

盧廣仲演唱會眾星雲集，《花甲》導演瞿友寧也坐台下。（記者陳逸寬攝）盧廣仲自稱現在能言善道，相當開心。（記者陳逸寬攝）盧廣仲演唱會，許瑋甯。（記者陳逸寬攝）盧廣仲演唱會，李千娜。（記者陳逸寬攝）盧廣仲演唱會，徐佳瑩與男友比爾賈（左）。（記者陳逸寬攝）盧廣仲演唱會，陳文茜（左）、瞿友寧。（記者陳逸寬攝）盧廣仲演唱會，陳綺貞。（記者陳逸寬攝）

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